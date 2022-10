Mercato PSG : Galtier viré, le Paris SG tient déjà son successeur

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2022 à 17:35

Dans le viseur de Kylian Mbappé, Christophe Galtier pourrait être licencié à la fin de la saison. Un nom circulerait même déjà au PSG pour sa succession.

Mercato PSG : Galtier poussé vers la sortie par Mbappé ?

Samedi, La Gazzetta dello Sport a révélé que Kylian Mbappé ne serait pas particulièrement un grand fan de la tactique et des méthodes de travail de son entraîneur Christophe Galtier. Mécontent d’évoluer dans un rôle de pivot depuis le début de la saison, l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain n’a pas hésité à désavouer publiquement son coach en posant le hashtag #PivotGang sur les réseaux sociaux et depuis c’est la crise dans la capitale.

Selon le quotidien italien, si Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG parviennent à convaincre Mbappé de renoncer à ses envies de départ, le technicien marseillais pourrait être sacrifié au terme de l’exercice 2022-2023. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’OGC Nice pourrait donc ne pas aller au terme de son engagement avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’au 30 juin 2024. D’ailleurs, le spécialiste PSG du journal régional Le Parisien, Dominique Séverac, assure ce dimanche que la direction parisienne aurait d’ores et déjà réglée la succession de Galtier.

PSG Mercato : Ruben Amorim successeur de Galtier au Paris SG ?

En effet, le journaliste Dominique Séverac a annoncé sur les antennes de RTL que l’actuel coach du Sporting Portugal, Ruben Amorim, « est le prochain entraîneur du Paris SG, pour remplacer Christophe Galtier. » Il précise ensuite que « Antero Henrique veut le mettre au PSG. » Opposé à Luis Campos au sein de la direction du Paris Saint-Germain, l’ancien directeur sportif des Rouge et Bleu, qui travaille directement pour le Qatar, ferait tout pour imposer son beau-frère sur le banc du club de la capitale en remplacement d’un Galtier qui semble déjà épuisé par l’environnement autour du PSG.

Régulièrement associé au PSG depuis la fin de la saison dernière et les rumeurs autour de la succession de Pochettino, le technicien portugais de 37 ans serait toujours dans les pans des dirigeants parisiens, tout comme Zinedine Zidane, Antonio Conte et tant d'autres.