PSG-OM : Mbappé chambre royalement Marseille après le Classico !

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2022 à 11:15

Passeur décisif sur l’unique but du premier Classico de la saison, dimanche soir, Kylian Mbappé s’est moqué de l’OM après la courte victoire du PSG (1-0).

PSG-OM : Mbappé se moque des Marseillais après la victoire des Parisiens

En clôture de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à l’Olympique de Marseille, dimanche soir, au Parc des Princes. Interrogé en zone mixte sur ce choc un peu plus relevé que les précédents, l’attaquant du PSG a surtout rappelé que depuis plus de dix ans, ce sont les Rouge et Bleu qui remportent toujours les Classiques.

« Beaucoup de différences les dernières années avec l'OM ? C'était pas notre faute (rires), on a toujours abordé le match de la même manière, on veut les gagner et comme les autres années on les gagne. Ce n'est pas notre problème si Marseille est mieux ou pas mieux. Nous, tout ce qu'on veut, c'est gagné. Si c'était plus dur que les années précédentes ? Et comme les années précédentes, on a gagné (rires) », a déclaré le partenaire de Messi et Neymar avant d’évoquer le nouveau système de jeu mis en place par son entraîneur Christophe Galtier.

PSG : Kylian Mbappé est à la disposition de Christophe Galtier

Passeur décisif pour la première fois de la saison, alors qu'il totalisait 17 passes décisives l’exercice 2021-2022, Kylian Mbappé n’a pas manqué de commenter le changement de système et le passage en 4-3-3 du Paris Saint-Germain hier face à l’OM.

« Il faut s'adapter. Le coach a décidé de jouer comme cela, il nous a expliqué, on a travaillé dans la semaine et on a joué comme cela. On a gagné, donc comme dans le foot ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas, on avait raison aujourd'hui de jouer comme cela. Plus de liberté dans ce schéma ? Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait ce que l'entraîneur m'a demandé. Je pense comme l'ensemble des joueurs. Et à l'arrivée, on réussit à gagner ce match donc on est très content », a expliqué le champion du monde 2018.