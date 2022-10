PSG : Galtier annonce une mauvaise nouvelle après Marseille

Publié par Ange A. le 17 octobre 2022 à 07:14

Le match contre l’OM a laissé des traces au PSG. Christophe Galtier a confirmé un coup dur au sortir de ce succès contre Marseille.

PSG : Nouveau coup dur pour Paris

Le Paris Saint-Germain a mis fin à sa disette dimanche contre l’Olympique de Marseille. Un but de Neymar avant la mi-temps a offert les trois points au PSG. Ce succès met fin à la série de trois matchs de rang sans victoire des Parisiens toutes compétitions confondues. Avant sa victoire contre l’OM, le club de la capitale restait sur trois nuls, dont deux contre Benfica en Ligue des champions. Ce succès a néanmoins laissé des traces côté parisien. Le club francilien a enregistré un nouveau blessé contre l’OM. Danilo Pereira a cédé sa place à Nordi Mukiele dès la 25e minute. Après la rencontre, Christophe Galtier a donné des nouvelles de son couteau-suisse portugais. Elles ne sont guère réjouissantes.

Danilo rejoint l’infirmerie parisienne

« Danilo a ressenti une douleur importante aux ischios. On ne connaît pas encore la durée de son absence », a indiqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Le milieu portugais rejoint Presnel Kimpembe et Nuno Mendes à l’infirmerie. Le coach du PSG est également revenu sur son changement de système face à Marseille. Il estime que des retouches étaient nécessaires au vu des dernières contreperformances parisiennes.

« Le changement de système n’était pas lié à l’absence des uns et des autres, Les derniers matches étaient poussifs. On avait bien démarré le championnat mais les adversaires nous avaient très bien analysés. On commençait à ronronner. Par rapport à ce que j’avais vu de Marseille, je voulais rajouter du monde à l’intérieur du jeu ».

Tombeur de Marseille, Paris creuse l’écart avec le FC Lorient, son surprenant dauphin. Le PSG dispose désormais de trois unités d’avance sur les Merlus. Le club de la capitale va tenter de signer un nouveau succès vendredi à Ajaccio en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.