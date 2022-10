ASSE : Une ancienne gloire de Saint-Etienne tire la sonnette d'alarme

Publié par ALEXIS le 17 octobre 2022 à 19:51

Une ancienne gloire de l’ ASSE est inquiète pour son équipe de cœur, menacée de relégation en National. Comme Batlles, elle tire la sonnette d'alarme.

ASSE : Gilbert Ceccarelli est inquiet pour l'AS Saint-Etienne

L’ ASSE a abandonné l’idée d'un retour rapide en Ligue 1, fixé avant le coup d’envoi de la saison 2022-2023. Le début des Verts en Ligue 2 est catastrophique (5 défaites, 5 nuls et 2 victoires) et l’équipe de Laurent Batlles pointe à la 19e place de Ligue 2, après 12 journées. Ainsi, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, inquiet, a demandé à ses joueurs de prendre conscience de la situation dans laquelle le club se trouve, afin de tout mettre en œuvre pour assurer le maintien. Une inquiétude partagée aussi par un ancien gardien de but des Verts, Gilbert Ceccarelli. Il se dit très déçu de la prestation de l’ ASSE face au Paris FC (9e de L2) et pointe du doigt l’état d’esprit des joueurs de Laurent Batlles.

« Ce qui m’inquiète, c’est qu’on manque de percussion, de vitesse, d’impact, de grinta. On tourne en rond, l’adversaire voit trop ce que l’on veut faire. Samedi, j’ai vu un match trop scolaire. Le public a joué son rôle comme d’habitude, mais sur le terrain, je n’ai pas vu cette passion stéphanoise, qui te permet normalement d’étouffer l’adversaire. On ne les a pas harcelés, ni acculés sur leur but. On est trop gentil. »

L’ancien portier de 60 ans a proposé ensuite sa recette aux Stéphanois, afin de rebondir rapidement en championnat.

« Les joueurs vont devoir obligatoirement se remettre en question et se lâcher. Il faut qu’ils prennent conscience du contexte de la Ligue 2, que c’est un championnat plus engagé, et qu’ils enfilent le bleu de chauffe. En Ligue 2, il faut aller plus vite, quitte parfois à pratiquer un hourra football. »

L' ASSE affronte à Amiens SC (4e), au stade de la Licorne, samedi à 17h05, lors de la 13e journée de Ligue 2. Et l’unique objectif des Verts est de renouer avec la victoire en Picardie pour mettre fin à la série négative de 3 défaites et un nul.