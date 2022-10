Montpellier HSC Mercato : Après Lamouchi, Garde intéresse le MHSC

Publié par Thomas G. le 19 octobre 2022 à 12:34

Tout juste nommé pour remplacer Olivier Dall'Oglio, Romain Pitau pourrait être éjecté par le Montpellier HSC en cas de mauvais résultats.

Montpellier HSC Mercato : Un nouveau coach pour le MHSC ?

Le Montpellier HSC s’est séparé ce week-end de son entraîneur, Olivier Dall’Oglio, après la défaite face au RC Lens. L’hécatombe continue pour les entraîneurs de Ligue 1 qui sont déjà 5 à avoir été remerciés cette saison. Laurent Nicollin a décidé de confier l’équipe à Romain Pitau qui devrait assurer l'intérim jusqu’à la trêve pour la Coupe du Monde.

Selon les informations du Midi libre, le président du MHSC, commence déjà à chercher un nouvel entraîneur. En plus de Sabri Lamouchi, Rémi Garde intéresse également le club de la Paillade. Le média indique que l’ancien entraîneur lyonnais est en tête de liste. Trois ans après la fin de son aventure à l’Impact Montréal, Rémi Garde pourrait retrouver un poste. Les dirigeants montpeliérains refléchissent à remplacer Romain Pitau si l’intérim ne se passe bien. L’objectif pour l’entraîneur français serait de prendre 8 points en 4 matchs pour espérer conserver ce poste après la Coupe du Monde. En cas d’échec, les candidats seront nombreux pour reprendre son poste, en plus de Rémi Garde et Sabri Lamouchi, les noms de Frédéric Antonetti et Thierry Laurey ont également été cités.

Montpellier HSC Mercato : L’intérim commence par un choc face à l'OL

Le MHSC reçoit l’ OL samedi dans une rencontre entre deux équipes au parcours similaire. Les Montpelliérains et les Gones réalisent un mauvais début de championnat et les deux formations ont récemment licencié leurs entraîneurs. Malheur au vaincu dans ce choc de la 12e journée de Ligue 1 qui sera le premier match de la carrière d’entraîneur de Romain Pitau.

Le coach par intérim du Montpellier HSC pourrait prendre ses premiers points et remonter à la 10e place en cas de victoire. Le club de la Paillade pourra compter sur le retour de Jordan Ferri, le milieu formé à l’OL revient après sa suspension.