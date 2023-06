En quête du successeur de Frédéric Antonetti, le RC Strasbourg a approché une légende du football français pour diriger son équipe première.

Mercato RC Strasbourg : Les négociations ont débuté avec Patrick Vieira

Le RC Strasbourg traverse une période de transition en ce début de mercato estival, puisque le club se retrouve sans entraîneur. Ce mardi, la direction strasbourgeoise a annoncé le départ de Frédéric Antonetti, dont le contrat arrivait à expiration le 30 juin. Les dirigeants du RCSA sont donc à la recherche d'un nouveau coach pour le remplacer, et l'une des pistes étudiées mène à Patrick Vieira.

En effet, RMC Sport assure que la direction du RC Strasbourg a déjà entamé des discussions avec l’entraîneur français pour le convaincre de signer en Alsace. Reste à savoir si les négociations entre les deux parties aboutiront à un accord, cela s’annonce très compliqué, car les exigences salariales du champion du monde 1998 risquent de freiner le club alsacien. Pour le moment, tout reste encore possible dans ce dossier et les négociations se poursuivent entre les différentes parties.

D'autres profils sont étudiés…

À noter que Patrick Vieira est un ancien international français, qui a notamment évolué dans des clubs de renom tels qu'Arsenal et l'Inter Milan. Depuis sa retraite, il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur, ayant notamment dirigé les équipes de New York City FC en Major League Soccer, l'OGC Nice en Ligue 1, puis Crystal Palace en Premier League.

Depuis son départ du club britannique en mars 2023, Patrick Vieira est libre de tout contrat et attend un club à la hauteur de ses ambitions pour reprendre du service. Le RC Strasbourg s’est positionné et a fait de lui un candidat potentiel pour occuper le poste vacant d'entraîneur. Son expérience en tant que joueur et son parcours d'entraîneur en font un candidat de choix. Néanmoins, d’autres pistes sont explorées.

Les profils de Sabri Lamouchi et Philippe Montanier sont évoqués. Libre depuis son départ de l'Union Saint-Gilloise la semaine passée, Karel Geraerts serait aussi le grand favori pour succéder à Frédéric Antonetti. Le choix d'un nouvel entraîneur est une décision cruciale pour le Racing Club de Strasbourg Alsace. Les dirigeants du club vont certainement prendre leur temps pour choisir le profil le mieux adapté à leurs ambitions.