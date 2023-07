Interrogé par La Provence, Sabri Lamouchi a évoqué l’arrivée de Marcelino. Il s'est également prononcé sur le mercato de Marseille cet été.

OM : Lamouchi veut voir Marcelino avec Marseille avant de le juger

Ancien joueur de l’OM (2005-2006), Sabri Lamouchi (51 ans) était invité au Z5 (foot en salle de Zinédine Zidane), à l’occasion de la célébration des 25 ans du premier sacre de l’Équipe de France à la coupe du monde. À cette occasion, le technicien français a livré ses impressions sur Marcelino (58 ans), le nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille. « Ce qu’il a fait en Espagne est plutôt intéressant, maintenant il est très marqué 4-4-2 très haut, à plat, compact. Est-ce qu’il a les joueurs pour jouer le système qu’il veut ? Est-ce qu’il va s’adapter ? Est-ce qu’il va modifier ? En ce moment, les entraineurs changent assez régulièrement », a-t-il répondu dans le journal régional, en s'interrogeant.

Notons que le technicien espagnol a dirigé 9 clubs depuis sa reconversion en 1997, mais uniquement en Espagne ! Il sera donc à sa première expérience en dehors du championnat de son pays natal, sur le banc de touche de l’OM. Sabri Lamouchi ne veut donc pas le juger pour l’instant, mais plutôt le voir à la tâche d’abord en Ligue 1. « C’est la première fois que Marcelino quitte l’Espagne, c’est la première fois qu’il vit une expérience dans un club aussi important que l’Olympique de Marseille. On va lui souhaiter bonne chance. »

OM : Le Mercato de Marseille dépend de la C1, selon Sabri Lamouchi

L’ex-entraineur du Stade Rennais (2017-2018) a évoqué le mercato marseillais ensuite. Il estime que le club phocéen sera plus actif sur le marché s’il obtient son billet pour la phase de poule de la Ligue des champions. « Il va y avoir des tours préliminaires pour la Ligue des champions qui vont être déterminants et vont forcément conditionner la suite (du mercato, ndlr). S’il y a qualification, il y aura un recrutement conséquent. S’il n’y a pas de qualification, le recrutement risque d’être adapté aussi. Ça va être intéressant à suivre et à voir ce qui va être fait, en fonction des résultats », a décrypté Sabri Lamouchi. Pour rappel, l'OM a enregistré une seule recrue, Geoffrey Kondogbia, pour l'instant.