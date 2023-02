Montpellier HSC Mercato : Le MHSC limoge encore son entraineur

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 19:58

Le Montpellier HSC a limogé l’entraineur de son équipe professionnelle, Romain Pitau, ce mardi, comme annoncé dans un communiqué officiel.

Romain Pitau (45 ans) n’est plus l’entraineur de l’équipe professionnelle du Montpellier HSC. Il a été viré de son poste, ce mardi 7 février. Selon le communiqué officiel du MHSC, il est mis à pied avec ses adjoints : Pascal Baills et Frédéric Mendy. « Romain Pitau, Pascal Baills et Frédéric Mendy ont été informés, ce jour, de leur mise à pied à titre conservatoire de leurs fonctions au sein de l’équipe professionnelle masculine », a fait savoir le club pailladin. Le président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin va tenir une conférence de presse, mercredi après-midi (15h), pour donner plus de détails sur sa décision et le successeur de Romain Pitau.

Montpellier HSC Mercato : Romain Pitau paye cash ses mauvais résultats

Notons que ce dernier avait été nommé le 17 octobre pour assurer l’intérim, après le licenciement d’Olivier Dall’Oglio pour insuffisance de résultats. Après quelques matchs dirigés jusqu'à la trêve de la Coupe du monde, Romain Pitau avait été confirmé par Laurent Nicollin à son poste jusqu'en fin de saison, avec Frédéric Mendy comme adjoint.

Finalement, Romain Pitau n’aura dirigé que 12 matchs, dont 11 en Ligue 1, sur le banc de touche des Montpelliérains. Son bilan en championnat est de 2 victoires, 2 nuls et 7 défaites, soit seulement 8 points pris sur 33 possible. Après 22 journées de L1, le Montpellier HSC est 15e avec 2 petits points de plus que le premier relégable, le RC Strasbourg.

Romain Pitau est le 10e entraineur de Ligue 1 viré cette saison. Il suit Peter Bosz (OL), Michel Der Zakarian (Stade Brestois), Oscar Garcia (Stade de Reims), Jean-Marc Furlan (AJ Auxerre), Bruno Irles (ES Troyes AC), Gérald Baticle (Angers SCO), Julien Stéphan (RC Strasbourg), Lucien Favre (OGC Nice) et évidemment Dall'Oglio (Montpellier).