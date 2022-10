PSG Mercato : C'est fait, le Paris SG frappe un premier coup en attaque

Publié par Thomas le 19 octobre 2022 à 16:01

En attendant l'arrivée d'un grand avant-centre cet hiver, le PSG a bouclé la signature d'un jeune talent prometteur ce mercredi.

PSG Mercato : Noah Lemina signe au Paris SG

Après une semaine plus que mouvementée, marquée par des rumeurs de départ de Kylian Mbappé et des affaires extra-sportives touchant la direction du club, le Paris Saint-Germain s’est remis dans le droit chemin. Vainqueur du Classico contre l’ OM, le club de la capitale vient ce mercredi de boucler la signature en pro d’une jeune pépite. Comme officialisé par le PSG sur ses différents réseaux sociaux, l’attaquant Noah Lemina a paraphé son premier contrat professionnel chez les Rouge et Bleu jusqu’en 2025.

Petit frère de l’ancien Marseillais Mario Lemina, aujourd’hui à l’OGC Nice, l’attaquant de 17 ans réalisait des performances remarquées avec la section U19 où il avait été surclassé. En Youth League, le natif de Libreville au Gabon a déjà inscrit 6 buts et délivré 1 passe décisive en 9 rencontres.

PSG Mercato : Un grand N°9 attendu cet hiver

Grand objectif de Luis Campos lors de son arrivée cet été à la tête du recrutement parisien, la signature d’un avant-centre de haut standing ne s’est jamais concrétisée au Paris Saint-Germain. Malgré des intérêts prononcés pour Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca ou Marcus Rashford, le club de la capitale n’est parvenu à boucler aucun dossier, laissant Kylian Mbappé esseulé en pointe dans le onze de Christophe Galtier. Alors que l’attaquant français a récemment fait part de son mécontentement d’évoluer sans réel avant-centre, le PSG travaillerait déjà sur la venue d’un joueur à ce poste cet hiver.

Si les pistes sont logiquement réduites par rapport à cet été, Luis Campos compte bien redoubler d’ingéniosité pour débusquer un profil idéal pour mettre le Bondynois dans les meilleures conditions possibles lors de la deuxième partie de saison. Les Rouge et Bleu pourraient notamment relancer l’offensive pour Gonçalo Ramos, auteur d’un début de saison prometteur avec déjà 6 buts et 1 passe décisive en 8 matches de championnat avec le Benfica.