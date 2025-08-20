ASSE : Entrée dans le capital, que visent les Socios ?

Le Conseil d’administration de l’ASSE a donné le feu vert pour l’entrée des supporters dans le capital du club. Le président des Socios Verts explique le bien-fondé de cette prise de parts.

ASSE : Les supporters bientôt actionnaires de leur club de coeur

Les supporters de l’ASSE, via l’association Socios Verts présidé par Jérémy Chatonnier, ont l’opportunité de devenir actionnaires, en achetant des parts dans leur club de cœur. Ils sont en négociations avec un actionnaire qui souhaite leur céder ses parts, selon le président en conférence de presse.

Pour ce faire, le responsable des Socios Verts cherche à réunir 150 000 euros, nécessaires à l’achat de ces actions. Ils ont jusqu’au du 12 septembre prochain, date butoir de l’offre, pour faire leur entrée dans la Société anonyme sportive professionnelle AS Saint-Etienne (SASP).

La part qui revendrait à ce groupement de supporters stéphanois représenterait seulement 0,1 % du club, mais ce serait suffisant selon Jérémy Chatonnier. « C’est symbolique ! Ce petit bout d’ASSE vaut énormément pour les supporters », a-t-il souligné.

Jérémy Chatonnier dévoile l’objectif des Socios Verts

Il faut noter que pour seulement environ 20 euros, tout membre du peuple vert peut devenir actionnaires de l’AS Saint-Etienne. « On ne dit plus projet, car c’est concret […]. On a voulu que cette levée de fonds soit la plus populaire possible », a expliqué le patron des Socios Verts.

Si cet actionnariat voulu par le Conseil d’administration du club est validé, un représentant de cette association siégera à l’assemblée générale de la SASP. Et Jérémy Chatonnier s’en réjouit déjà. « C’est ce sentiment d’appartenance que nous voulons défendre. Les supporters ne seront pas un contre-pouvoir négatif, mais un partenaire du club. On a hâte de passer de supporters à supportacteurs », a-t-il rassuré.