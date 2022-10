ASSE : Crise, une icône de l'AS Saint-Étienne prend position

Publié par ALEXIS le 20 octobre 2022 à 00:51

Alors que l’ ASSE est relégable en National, un ancien du club a pris position. Il milite en faveur d'un maintien de l'entraineur Laurent Batlles dans ses fonctions.

ASSE : Loïc Perrin ne lâche pas Laurent Batlles

Ayant entamé la Ligue 2 avec 3 points en moins, l’ ASSE a du mal à remonter la pente. Au terme de la 12e journée de Ligue 2, l’équipe de Laurent Batlles est 19e du classement avec seulement 8 unités à son compteur. Le championnat est certes encore au tiers de la saison, mais la menace de la descente de l’AS Saint-Étienne en National est bel et bien réelle. Le club a gagné seulement 2 matchs, pour 5 défaites et 5 matchs nuls. Les Stéphanois sont sur une série négative de 4 matchs sans victoire, soit précisément 3 défaites et un nul. Et cela inquiète la direction du club, l’entraineur ainsi que les supporters stéphanois.

Malgré tout, Loïc Perrin, le directeur sportif de l’ ASSE, a conforté Laurent Batlles à son poste après la défaite contre le Paris FC à Geoffroy-Guichard (0-2). « Laurent Batlles menacé ? Il n’en a jamais été question. Il a présenté un projet sur 2 ans. Si on lui dit merci au bout de 2 mois, c’est qu’on est fou. »

Jérôme Alonzo vote pour le maintien de Batlles à Saint-Étienne

Comme l’ancien défenseur et capitaine des Verts, Jérôme Alonzo (50 ans) estime qu’il faut éviter de limoger le nouveau coach, dont il apprécie le discours aux joueurs. « Il ne faut surtout pas se poser la question de l’avenir de l'entraineur. Le discours de Laurent Batlles, je l’imagine très bien aujourd’hui, je n’ai pas d’inquiétudes sur ce point. Il voit bien ce qu’il se passe, il voit bien ce qu’il se joue en ce moment », a-t-il indiqué sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

L’ancien gardien de but de l’ ASSE (1997-2001) a donné ensuite la conduite à tenir chez les Verts pour la suite de la saison pour éviter le pire.

« Les enjeux sont énormes, même plus importants que pour une montée. Si Laurent Batlles est le seul à croire en tout ça, ce sera forcément compliqué. Le staff doit trouver des relais sûrs sur le terrain. Il faut une prise de conscience collective. Si elle n’est pas là, nous allons au-devant d’une saison très compliquée. »