PSG Mercato : Une star mondiale à la place de Galtier au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2022 à 12:17

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier pourrait être remplacé sur le banc du PSG par une star mondiale la saison prochaine.

Mercato PSG : Un entraîneur italien pour remplacer Christophe Galtier ?

Arrivé cet été en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier pourrait ne pas aller au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources proches du club de la capitale, le technicien marseillais serait déjà fatigué de l’atmosphère qui règne en interne, sans compter que Kylian Mbappé ne serait pas particulièrement fan de ses méthodes de travail et de sa tactique de jeu qui consiste à le maintenir dans un rôle de pivot sur le terrain.

Sur le plateau de l'émission « On Refait Le Match » sur RTL, le journaliste du quotidien Le Parisien, Dominique Séverac, a récemment annoncé que « l'entraîneur du Sporting (Ruben Amorim), est le prochain entraîneur du PSG pour remplacer Christophe Galtier. Antero Henrique veut le mettre à Paris ». Toutefois, son homologue italien, Gianluca Di Marzio, évoque un autre nom pour remplacer éventuellement Christophe Galtier sur le banc du PSG. En effet, selon le spécialiste mercato de Sky Italia, Antonio Conte, dont le bail avec Tottenham expire le 30 juin prochain, pourrait être une option sérieuse pour la succession de Christophe Galtier. Mais le Champion de France en titre n’est pas seul sur ce coup.

Antonio Conte dans les plans de la Juventus ?

À la faveur d’un entretien accordé au média Wettfreunde, Gianluca Di Marzio explique que l’aventure entre Antonio Conte et les Spurs pourrait s’arrêter à la fin de l’exercice 2022-2023. Même si l’ancien sélectionneur de l’Italie aimerait bien poursuivre à Londres, sa vision ne cadre pas avec celle de la direction de Tottenham. Il pourrait donc refuser de prolonger son contrat et partir librement l’été prochain. Dans un tel scénario, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain pourraient être les prochaines destinations de Conte.

« Antonio Conte veut vraiment rester à Tottenham et c’est un entraîneur qui veut gagner. Mais si Conte et Tottenham ne sont pas la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit de gagner des trophées, il pourrait aller dans un grand club en Italie. La Juventus pourrait être une possibilité si elle souhaite changer d’entraîneur à la fin de la saison. Le PSG pourrait aussi être une possibilité, mais n’importe quel grand club pourrait l’être », a confié Gianluca Di Marzio.

De son côté, le journaliste Enrico De Lellis assure sur Calciomercato qu'Antonio Conte a plus de chance d’atterrir au Paris SG puisque « la Juventus ne peut pas se permettre certains chiffres et d'après ce que j'ai compris, Conte aimerait faire quelques années de plus à l'étranger avant de revenir en Italie ».Christophe Galtier est donc prévenu.