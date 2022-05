PSG Mercato : Tottenham, l'annonce de Conte sur son avenir

Publié par Ange A. le 23 mai 2022 à 09:20

PSG Mercato : Entraîneur de Tottenham, Antonio Conte s’est livré sur son avenir après avoir décroché une place en C1 avec les Spurs.

PSG Mercato : Bientôt la fin pour Pochettino à Paris

Après Leonardo, le Paris Saint-Germain va se séparer Mauricio Pochettino. Malgré l’effectif XXL à sa disposition, le technicien argentin n’est pas parvenu à offrir à Paris sa première Ligue des champions. Pire, le PSG a même été sorti dès les huitièmes de finale de la C1 par le Real Madrid. En Coupe de France, Paris a été éliminé au même stade par l’OGC Nice. Après ces déconvenues, le club francilien entend donc tourner la page Pochettino cet été, même si son contrat expire dans un an. Coach de Tottenham, Antonio Conte s’était déjà montré intéressé pour succéder à son homologue argentin dans la capitale. Dimanche, le technicien italien s’est exprimé sur son avenir après la qualification de Tottenham pour la prochaine Ligue des champions.

Antonio Conte désormais flou sur son avenir

Le coach des Spurs assure ne pas encore avoir tranché pour son avenir. Il envisage de rencontrer ses dirigeants pour régler la question de son futur. Arrivé en novembre dernier, il est encore lié à Tottenham sous contrat jusqu’en 2023. Il se satisfait du travail abattu avec le club nord-londonien. Lequel va signer son retour en C1 après deux ans d’absence. « Je suis sous contrat jusqu’à l’été prochain. J’ai signé pour un an et sept mois. J’ai beaucoup apprécié mon séjour à Tottenham car, je le répète, c’était un grand défi pour moi. Pour moi, c’est un trophée [qualification de la Ligue des champions] et je suis très heureux. Ensuite, nous verrons. J’ai toujours dit qu’à la fin de la saison, nous parlerions au club et trouverions la meilleure solution pour moi et le club », a indiqué l’ancien coach de l’Inter Milan au micro de Sky Sports.

De nouveaux noms sur la short-list de Paris

Alors Conte compte discuter avec ses dirigeants, L’Équipe révèle ce lundi que Luis Campos, pressenti pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif, serait déjà à l’œuvre. Le Portugais aurait dressé une short-list pour trouver le successeur de Mauricio Pochettino à Paris. À côté du favori de Doha Zinedine Zidane, figurent les noms de Roberto Martinez, Joachim Löw, Thiago Motta, Christophe Galtier ou encore Sergio Conceiçao. Reste maintenant à savoir sur qui le choix final du board parisien va se porter. Avec la prolongation de Mbappé, le PSG souhaite entrer dans une nouvelle dimension pour enfin soulever le Saint-Graal.