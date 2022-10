OM : Le Vélodrome devrait être sanctionné face au RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 20 octobre 2022 à 13:47

Alors qu'il était annoncé complet pour la réception du RC Lens, la commission de discipline a de nouveau sanctionné l' OM et ses supporters.

OM-RC Lens : Le bas du Virage Sud fermé samedi soir ?

Hier soir, la commission de discipline s'est réunie comme tous les mercredi pour faire le point sur les sanctions suite au dernier week-end de Ligue 1. Concernant l' OM, la sanction contre Samuel Gigot pour son carton face au PSG est logiquement tombée et l'ancien défenseur du Spartak Moscou a écopé de deux matchs de suspension qu'il purgera face au RC Lens et lors du déplacement à Strasbourg. En revanche, une autre sanction pour le moins inattendue est venue frapper de plein fouet le Stade Vélodrome.

Alors que la réception du RC Lens est annoncée à guichets fermés, la Ligue a décidé de sanctionner Marseille de la fermeture partielle du Virage Sud suite à l'usage d'engins pyrotechniques lors du match face à l'ACA perdu 2-1 par les hommes d'Igor Tudor. Si à l'heure actuelle aucune officialisation n'est intervenue pour le match de samedi soir, il est fort probable que la sanction prenne effet immédiatement et vienne condamner la zone réservée au groupe CU84 au sein du Virage Sud de l'enceinte du Boulevard Michelet.

OM-RC Lens : L'ambiance sera chaude malgré tout

Ce n'est malheureusement plus une surprise, même quand tout se passe bien au Vélodrome, l' OM doit faire face au manque d'indulgence de la commission de discipline qui paradoxalement n'hésite pas à se servir de ce genre de spectacle pyrotechnique pour faire sa publicité au quatre coins du monde. Malgré cette énième sanction, l'ambiance sera belle samedi soir au Stade Vélodrome.

Les hommes d'Igor Tudor pourront une nouvelle fois compter sur leurs plus fidèles supporters pour renouer avec le succès, eux qui restent sur deux défaites consécutives en championnat. Face à des Lensois qui ne cessent d'impressionner depuis le début de la saison, les Olympiens auront fort à faire pour sortir victorieux de ce duel qui s'annonce titanesque.

Les hommes de Franck Haise s'étaient imposés en terre marseillaise l'année dernière au terme d'un match exceptionnel et une victoire 3-2 des Sang et Or. Cependant, le dernier duel entre les deux équipes à Bollaert avec largement tourné en la faveur de l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli à l'époque. Les Phocéens s'étaient imposés 2-0 dans le Nord et avaient certainement réalisé leur meilleur match de la saison face aux hommes de Franck Haise.