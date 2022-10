OM : Terrible coup dur confirmé en défense avant le RC Lens

Publié par Ange A. le 20 octobre 2022 à 08:21

L’ OM fera sans Samuel Gigot contre le RC Lens ce dimanche au Vélodrome. Le défenseur a été sanctionné par la LFP, réunie mercredi.

OM : Samuel Gigot fixé sur son sort

L’Olympique de Marseille est dans une mauvaise passe. Dimanche, l’ OM a essuyé sa deuxième défaite de rang au Parc des Princes contre le PSG (1-0). Le club phocéen s’était fait surprendre au Vélodrome par le promu Ajaccio lors de la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Olympiens ont terminé le Classique à 10 suite à l’expulsion de Samuel Gigot, auteur d’un tacle non maîtrisé sur Neymar Jr.

Forfait pour la réception du RC Lens ce samedi, le défenseur central marseillais manquera aussi le déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a prononcé son verdict concernant le défenseur olympien. Lequel écope de deux matchs de suspension ferme suite à son geste. Une mauvaise nouvelle pour Igor Tudor qui disposera d’une option défensive en moins face aux Sang et or.

Marseille à la relance contre le RC Lens ?

L’Olympique de Marseille joue gros avec la réception du RC Lens. Le club artésien est un concurrent direct dans la course à l’Europe. Les Sang et or sont troisièmes au classement avec une seule unité d’avance sur l’ OM (4e). Battu par Lille lors de la 10e journée, sa seule défaite cette saison, Lens a renoué avec la victoire samedi dernier contre Montpellier (1-0). Privé de Samuel Gigot, Igor Tudor devra trouver le moyen de contenir des Lensois en quête d’un deuxième succès de rang.

À noter que Franck Haise pourra compter sur Facundo Medina. Le défenseur lensois a également été sanctionné par la LFP. Il écope d’un match de suspension pour accumulation de cartons. Sa sanction ne prenant effet que mardi, il est éligible pour le déplacement à l’Orange Vélodrome.