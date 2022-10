Man United Mercato : Une première officialisation pour Ronaldo

Publié par Ange A. le 20 octobre 2022 à 06:37

Manchester United a pris une première mesure contre de Cristiano Ronaldo suite à son prématuré lors de la victoire contre Tottenham.

Man United Mercato : Le torchon brûle entre Ronaldo et les Reds Devils

Auteur de deux petits buts et une passe décisive en 12 apparitions cette saison, Cristiano Ronaldo broie du noir. L’attaquant portugais poussait pour un départ de Manchester United après sa non-qualification pour la Ligue des champions. CR7 espérait rebondir dans un club engagé en Ligue des champions cette saison. Mais au vu de son âgé avancé et de ses prétentions salariales, le quituple Ballon d’Or a été recalé. Resté à Old Trafford, sa situation s’est aggravée avec l’arrivée d’Erik ten Hag comme entraîneur.

L’ancien buteur Merengue n’entre pas les plans du technicien néerlandais qui n’hésite pas à reléguer sur le banc. Mercredi, Ronaldo était remplaçant lors de la réception de Tottenham. Alors que la victoire était déjà acquise pour les Reds Devils, le Portugais a quitté le banc pour rejoindre directement les vestiaires. Selon plusieurs sources locales, dont le Daily Mail, il aurait refusé de prendre part aux dernières minutes de cette affiche avant de quitter Old Trafford. Un nouveau caprice qui déplaît fortement à la direction mancunienne. Jeudi, elle a prononcé une sanction à l’encontre de la superstar lusitanienne.

Un départ inéluctable pour CR7 de Manchester ?

Dans un communiqué relayé sur ses réseaux sociaux, l’actuel 5e de Premier League a décidé de la mise à l’écart de Cristiano Ronaldo. Le buteur portugais est suspendu pour le choc contre Chelsea ce samedi à Stamford Bridge. Selon les informations d’Inews, le pensionnaire d’Old Trafford serait même disposé à prendre une autre mesure radicale contre l’international portugais. Les dirigeants mancuniens, qui ne sont plus opposés au départ de CR7, seraient même disposés à le libérer de son contrat dès cet hiver. Lequel expire au terme de la saison. Une mesure qui leur permettrait notamment d’économiser l’imposant salaire de l’ancien Bianconero.