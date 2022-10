Man United Mercato : Une réponse cinglante tombe pour Ronaldo

Publié par Ange A. le 14 octobre 2022 à 03:49

Alors qu’il souhaite écrire son avenir loin de Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est encore fait recaler publiquement par un club.

Man United Mercato : Nouvelle désillusion pour Cristiano Ronaldo

Privé de Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo a poussé pour un départ de Manchester United. Jorge Mendes, son célèbre et influent agent, a proposé ses services à diverses écuries qualifiées pour la C1. Mais aucune d’elles n’a répondu favorablement au représentant de CR7. Ceci en raison des émoluments imposants du Portugais ainsi que son âge avancé (37 ans). Au final, le quintuple Ballon d’Or est resté à quai et réalise l’un des pires débuts de saison de sa carrière professionnelle. Il ne compte que deux buts et une passe décisive en 7 matchs cette saison. Toujours disposé à quitter Old Trafford, l’ancien Madrilène a vu son nom associer ces derniers jours à Galatasaray. Une piste également à oublier pour le célèbre numéro 7.

Galatasaray ferme la porte à CR7

Dans des propos rapportés par le quotidien madrilène AS, Metin Ozturk, le président de la formation stambouliote, a fermé la porte à une signature de l’attaquant lusitanien cet hiver. Le mythique capitaine de la Seleçao das Quinas sera libre de tout contrat l’été prochain s’il ne se trouve pas de point de chute au mercato hivernal.

« À Galatasaray, nous devrions parler de système, de projet, de planification avant de parler de Cristiano Ronaldo. Actuellement, il y a plusieurs stars dans notre équipe. L’important est d’avoir un grand rendement avec elles. Cristiano Ronaldo n’est pas dans notre agenda cette année ».

Le club turc rejoint la longue liste des clubs ayant recalé la superstar portugaise ces derniers mois. Du côté d’Old Trafford, le board mancunien ne semble plus opposé au départ de CR7. The Sun croit même savoir que les Reds Devils se contenteront de 10 millions d’euros pour céder l’ancien Turinois.