Stade Rennais : Doku encore absent, la compo du SRFC face à Angers

Publié par Timothy le 21 octobre 2022 à 16:07

Le Stade Rennais joue l'Angers SCO dimanche à 13h au stade Raymond Kopa. En conférence de presse, Bruno Genesio a annoncé la nouvelle absence de Jérémy Doku dans le groupe du SRFC.

Stade Rennais : Jérémy Doku de nouveau forfait avec le SRFC

Pour le déplacement à Angers, Bruno Genesio peut compter sur un effectif quasi complet dans cette rencontre qui peut vite prendre l'allure d'un match piège. Outre les blessures déjà connues de Warmed Omari et Baptiste Santamaria, côté défense, Lorenz Assignon retrouve le banc et laisse sa place à Hamari Traoré, de retour de suspension. Joe Rodon purge quant à lui son deuxième match de suspension. Mauvaise nouvelle néanmoins, l'absence de Jérémy Doku. L'international belge va "reprendre lundi avec le groupe et sera opérationnel pour le déplacement à Fenerbahce", selon les dires de Bruno Genesio.

Après une coupure d'une semaine, l'effectif Rouge et Noir a pu recharger les batteries pour préparer au mieux le derby face à l'Angers SCO, dimanche. "J’ai retrouvé mon groupe comme je l’avais quitté : enthousiaste, travailleur et concentré", a indiqué cet après-midi le coach rennais. De son côté, l'équipe angevine occupe actuellement le bas de tableau, 19e au classement Ligue 1 et totalisant seulement 8 points, mais prudence aux hommes de Bruno Genesio.

"On nous dit qu'en face il y a l'OM-Lens et qu'on a la possibilité, oui mais il faudra gagner ! Angers est en difficulté, mais face à Toulouse ils étaient plus proches du 2-2 que du 3-2. On devra être à notre meilleur niveau. Défensivement, on doit mieux gérer, on est encore un peu foufou dans notre jeu."

Xeka, un nouveau qui marque déjà de son empreinte au Stade Rennais

S'il y a un joueur qui profite de la blessure longue durée à la cheville gauche de Baptiste Santamaria, c'est bien Xeka. Arrivé libre il y a un mois au Stade Rennais, après plus de 4 ans au LOSC, le Portugais s'est très vite acclimaté dans le groupe Rouge et Noir. Pourtant, rien ne présageait une telle remise en route, lui qui s'est absenté des terrains pendant près de six mois. "Je n'étais pas en compétition mais j’étais prêt physiquement", concède-t-il.

Titulaire face au FC Nantes, puis face à l'OL, dimanche dernier, Xeka s'est montré à l'aise techniquement avec ses coéquipiers. Si son rôle n'est pas encore clairement défini au Stade Rennais, le joueur gagne en protagonisme journée après journée. "J'essaye d’aider de la même façon que j’apprends avec les jeune ", reconnaît-il. Xeka n'a pas choisi le SRFC par défaut, un cadre en attaque lui a implicitement convaincu que son expérience à Rennes ne pouvait que se passer de la meilleure des façons. "Je connaissais Martin Terrier. Il a toujours eu ce style de jeu."

Côté Angers SCO, Gérald Baticle déplore plusieurs blessés

Pour ce choc contre le voisin rennais, l'Angers SCO devrait être privé de plusieurs forces vives. D'après les informations de Ouest France, plusieurs joueurs manquaient à l'appel ce vendredi lors de la séance d'entraînement. Tout d'abord, l'arrière gauche Souleyman Doumbia, touché lors de la défaite contre Toulouse, qui n'était pas à la reprise de l'entraînement collectif cette semaine avec Angers, de même pour l'international algérien, Ilyes Chetti, qui était en phase de reprise individuelle. Dans les buts, Paul Bernardoni pourrait faire son retour, lui qui avait perdu sa place au profit de la recrue estivale Yahia Fofana.

Compo probable du Stade Rennais face à l'Angers SCO :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré, C. Wooh, A. Theate, B. Meling

Milieux de terrain : B. Bourigeaud, Xeka, F. Tait, M. Terrier

Attaquants : A. Kalimuendo, A. Gouiri