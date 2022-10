Angers SCO : Plusieurs absents pour le SCO face au Stade Rennais

Publié par Jules le 21 octobre 2022 à 12:00

L' Angers SCO, qui reçoit le Stade Rennais ce week-end, devra composer avec plusieurs absents pour ce match qui s'annonce délicat pour Gérald Baticle.

Angers SCO : Encore plusieurs absents face au SRFC

L' Angers SCO doit prendre des points lors des prochains matchs. En effet, le club angevin pointe à la 19e place du classement et reçoit un Stade Rennais en pleine forme ce week-end. Pour cette rencontre qui s'annonce d'ores et déjà difficile, les Scoïstes seront privés de plusieurs éléments importants de l'effectif de Gérald Baticle, qui devra innover au moment de faire sa composition pour tenter de faire déjouer le SRFC, qui reste sur 5 victoires toutes compétitions confondues.

En effet, d'après Ouest-France, plusieurs Angevins étaient absents à l'entraînement cette semaine et pourraient manquer la réception du Stade Rennais dimanche. Ainsi, Souleyman Doumbia, touché lors de la défaite contre le Toulouse FC n'était pas à la reprise de l'entraînement collectif cette semaine avec l' Angers SCO, alors que son coéquipier, Ilyes Chetti, était en phase de reprise individuelle.

Grosse inquiétude pour Yahia Fofana

Au coeur d'une grosse polémique ces derniers jours, l' Angers SCO va tenter de se relancer face au Stade Rennais. Depuis le début de saison, un poste interroge au SCO, et il s'agit du gardien de but. En effet, lors des 6 premières journées de championnat, c'était Paul Bernardoni qui occupait le poste, avant de perdre son statut de titulaire au profit de Yahia Fofana, fraîchement arrivé du Havre.

Néanmoins, pour la rencontre face au Stade Rennais, Bernardoni pourrait peut-être retrouver sa place dans les cages de l' Angers SCO. En effet, Yahia Fofana ressent une gêne depuis plusieurs semaines à un genou et a d'ailleurs dû quitter l'entraînement plus tôt dans la semaine à cause de la douleur. Si une blessure était confirmée, ce serait un nouveau coup dur pour le SCO qui semblait avoir trouvé de la stabilité dans ses cages.