FC Nantes : Une signature bouclée au FCN avant d’aller à Nice

Le FC Nantes a conclu une belle signature, ce vendredi, avant son match contre l’OGC Nice à l’Allianz Rivieira, dimanche (17h05).

Le FC Nantes se déplace sur la Côte d’Azur, dimanche, pour y affronter l’OGC Nice. Avant ce match comptant pour la 12e journée de Ligue 1, le club de la Cité des Ducs a officialisé une signature, ce vendredi 21 octobre. Il s’agit précisément d’une prolongation de contrat avec un partenaire l’équipe féminine des Canaris.

« Présent depuis deux saisons déjà, le groupe AJP Immobilier a renouvelé son engagement avec l’équipe féminine du FCN . Le FC Nantes tient à remercier les dirigeants et collaborateurs de l’entreprise pour leur confiance et leur soutien. Nous partageons beaucoup de valeurs », a communiqué le club du président Waldemar Kita .

Le groupe nantais AJP Immobilier a été créé en 1998. Il propose tous les services liés à l’immobilier : transaction, location, gestion locative, syndic, immobilier neuf et immobilier d’entreprise. Le PDG du groupe partenaire du FC Nantes, Jean-Philippe Hamon est heureux de poursuivre sa collaboration avec l’équipe féminine nantaise.

« Nous sommes heureux de renouveler ce partenariat […] . Ce partenariat a vraiment du sens ! Il met aussi en avant la réussite féminine, comme dans notre groupe qui se compose de nombreuses femmes. En tant qu’acteur de l’immobilier et particulièrement à Nantes, nous sommes heureux de supporter l’équipe et de voir notre logo à côté de celui du FC Nantes. Nos équipes ont adhéré à ce partenariat et sont fières de soutenir l’équipe féminine. Ce partenariat est synonyme de chaleureux moments entre collaborateurs. »