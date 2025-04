OL : Course au podium, Lyon sort son plan secret

L’OL a bien rebondi après le derby perdu à Saint-Etienne. Repositionné dans la course au podium grâce à sa victoire contre le Stade Rennais, Lyon sait désormais à quoi s’en tenir pour décrocher son billet pour la Ligue des champions.

Lacazette prévient : Plus aucun « aucun faux pas » pour l’OL dans la course au podium

L’OL est revenu dans la course pour une place en coupe d’Europe, notamment en Ligue des champions. Le club rhodanien est remonté au classement, se hissant à la 5e place de Ligue 1 à la suite de sa brillante victoire sur Rennes au Groupama Stadium (4-1).

Il n’a plus que deux points de retard sur la troisième place du podium, occupée par le LOSC à l’issue de la 31e journée du championnat.

À voir Secousse à l’OM : Longoria face à des tensions internes

Lisez aussi : Classement OL : la victoire qui rapproche Lyon d’un rêve !

L’Olympique Lyonnais (54 points) a l’opportunité de doubler l’AS Monaco (4e avec 55 points) lors de la confrontation directe entre les deux clubs, le 10 mai, à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée.

Avant ce sprint final qui s’annonce âpre, Alexandre Lacazette a livré la clé de la qualification des Gones lors des trois derniers matchs de Ligue 1. Selon lui, ils ne doivent plus faire « aucun faux pas ».

Lyon face au défi du RC Lens, de Monaco et d’Angers

En d’autres termes, l’OL doit impérativement remporter ces trois dernières rencontres face au RC Lens, Angers SCO et, évidemment, l’ASM. D’ailleurs, Moussa Niakhaté l’avait évoqué avant même le succès contre le SRFC : « Si on fait quatre sur quatre, on sera en Ligue des champions à 100 % ».

À voir PSG : Kvaratskhelia dévoile un plan spécial contre Arsenal

Lisez aussi : OL : Une légende du club repousse une initiative de Textor

Pour ce faire, Lyon devra rester prudent et concentré, car, prévient le capitaine des Gones : « Cette lutte va peut-être se jouer à un point, à un but ; tout peut basculer dans un sens comme dans l’autre. On le sait, parfois, en voulant marquer un but de plus, on peut en encaisser un ou deux. »