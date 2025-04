PSG : Luis Campos est en Belgique, deux cracks arrivent !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos s’est déplacé lui-même en Belgique et a suivi les performances de deux de ses cibles prioritaires. Les négociations vont débuter dans les prochaines semaines.

Mercato PSG : Luis Campos déniche deux pépites en Belgique

Le PSG sera très actif sur le marché des transferts cet été pour renforcer son effectif. Les Parisiens veulent poursuivre la domination en Ligue 1 la saison prochaine et faire un bon parcours en Ligue des Champions. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos cible déjà certaines pépites pour apporter de fraîcheur à l’équipe parisienne. Le Portugais veut piocher notamment en Belgique.

Selon les informations du spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, le dirigeant parisien s’est rendu en Belgique ce dimanche pour suivre deux cracks. Luis Campos a suivi les rencontres de Jupiler League Pro entre Genk et Antwerp (0-1) et celle entre l’Union Saint-Gilloise et Club Bruges (0-0). Un milieu de terrain de Genk et un jeune défenseur de Union Saint-Gilloise sont sur les tablettes du Paris SG en vue du mercato estival.

Luis Campos a notamment suivi la performance de Konstantinos Karetsas lors du choc entre Genk et Antwerp. Cette pépite grecque est en pleine forme en ce moment et livre de belles performances. Titulaire indiscutable, il a disputé 31 rencontres avec son club cette saison, a inscrit 3 buts et délivré trois passes décisives.

Ses performances suscitent l’intérêt de nombreux clubs, dont la Juventus Turin. Mais le crack grec n’est pas pressé de quitter la Belgique. « Pas vraiment, car je n’ai pas l’intention de partir déjà d’ici. C’est bien d’entendre ces grands noms, mais ce n’est pas utile d’en être ravi. Il faut toujours rester calme », a déclaré l’international grec dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Les pensionnaires du Parc des Princes vont certainement passer à l’offensive dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Konstantinos Karetsas est estimée à 13 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.

Le second coup que flaire Luis Campos en Belgique est Maxim De Cuyper. Il montre de belles qualités en défense. Cette saison, il a déjà disputé 46 matchs toutes compétitions confondues avec sa formation, a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives.

Sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en juin 2028, Maxim De Cuyper disposerait d’un bon de sortie cet été. Sa valeur marchande est estimée à 16 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais les dirigeants belges exigent 25 millions d’euros pour le laisser partir.

Luis Campos a suivi les performances de ces deux joueurs et serait certainement satisfait de ce qu’ils ont produit sur le terrain.