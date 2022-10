Stade Brestois : Un gros problème en défense avant Clermont

Publié par Jules le 21 octobre 2022 à 14:45

Le Stade Brestois se déplace à Clermont ce week-end pour un match face à un concurrent direct pour le maintien. Le SB29 devra s'adapter dimanche.

Stade Brestois : Une charnière dépeuplée contre Clermont

Actuellement classé à la dernière place de Ligue 1, le Stade Brestois va devoir réagir pour éviter de s'embourber tout en bas du classement. La première réaction est attendue ce dimanche face au Clermont Foot qui occupe, pour le moment, la 8e place. Un déplacement à haut risque pour une équipe qui manque cruellement de confiance ces dernières semaines et qui devra faire sans plusieurs de ses joueurs pour ce match.

En effet, le co-entraineur intérimaire du Stade Brestois, Julien Lachuer, a affirmé en conférence de presse que deux de ses cadres en défense pourraient rater le déplacement en Auvergne ce week-end. Alors qu'il pourra surement compter sur quelques renforts offensifs, Achraf Dari et Christophe Hérelle sont quant à eux incertains pour le prochain match à cause de "petits bobos". "On prendra une décision samedi", a affirmé Julien Lachuer.

Le SB29 n'avait pas besoin de ça

En grande difficulté durant ce début de saison, le Stade Brestois pourrait donc être privé de deux titulaires potentiels en défense centrale. Des blessures qui ne vont pas arranger Bruno Grougi et Julien Lachuer au moment de faire leur composition. Pour pallier ces absences, le SB29 enregistre, heureusement, le retour de Brendan Chardonnet qui était suspendu lors du dernier match.

Pour l'accompagner, l'option Lilian Brassier semble être la plus plausible. Même s'il dépanne très souvent sur un côté, le joueur est un habitué du poste et pourrait donc être repositionné au centre de la défense. Ces chamboulements à venir risquent de ne pas aider le Stade Brestois à retrouver une solidité défensive, alors que c'est la deuxième équipe qui encaisse le plus de buts en Ligue 1 cette saison.