Stade Brestois - ASSE : Olivier Dall’Oglio a un gros souci

Publié le 19 novembre 2020 à 17:55

L’entraineur du Stade Brestois est très préoccupé, à deux jours du match contre l’ASSE (11e journée de Ligue 1). Olivier Dall’Oglio a plusieurs absents en défense et va devoir trouver une solution face à des Stéphanois qui veulent rebondir après six défaites de rang.

Le Stade Brestois compte des blessés en défense centrale

Présent en conférence de presse, le coach du Stade Brestois n’a pas caché sa grande inquiétude avant la réception de l’ASSE, samedi (17h) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Il compte des blessés dans son équipe, notamment en défense centrale. En plus de Brendan Chardonnet (26 ans), suspendu, Olivier Dall’Oglio n’est pas certain de pouvoir compter sur Christophe Hérelle. En reprise, ce dernier n’est pas physiquement prêt pour rejouer samedi. « Il a fait son retour à l’entraînement mercredi, mais il n’a pas encore tout fait, il revient tout juste », a expliqué l’entraineur du Stade Brestois en conférence de presse. Et ne c’est pas tout ! Lilian Brassier qui est pressenti pour combler les absences a eu un souci musculaire et est incertain. Le défenseur prêté au SB29 par le Stade Rennais « a eu des petits tiraillements au niveau des adducteurs à l’entraînement ». Selon la précision de Olivier Dall’Oglio, « c’est plus une gêne qu’une douleur ».

Dall’Oglio, « il faudra trouver des solutions »

Face aux absences et à l’incertitude de Lilian Brassier, le technicien des Brestois sait qu’il doit improviser. « Il faudra peut-être trouver des solutions », a-t-il confié, avant de relativiser. « C’est toujours pareil, ce n’est pas la première fois que cela nous arrive. On a parfois des soucis au milieu, parfois des soucis derrière… » À l’ASSE, Romain Hamouma et Wahbi Khazri sont suspendus. Kévin Monnet-Paquet (adducteur) et Panagiotis Retsos aussi seront absents en Bretagne. Arnaud Nordin, lui, est incetain. Mais les Verts pourront compter sur le retour de l'expérimenté Mathieu Debuchy pour tenter de sortir de leur très mauvaise passe en Ligue 1.













Par ALEXIS