Stade Brestois : Des renforts avant d'affronter le Clermont Foot

Publié par Jules le 20 octobre 2022 à 11:33

Le Stade Brestois, lanterne rouge de Ligue 1, va tenter de se relancer lors de son prochain match contre le Clermont Foot sur la pelouse du club auvergnat.

Stade Brestois : Deux joueurs de retour à l'entraînement

Le Stade Brestois est dans une situation délicate en ce début de saison. En effet, le club breton est sur une très mauvaise dynamique et demeure lanterne rouge de Ligue 1 après 11 journées de championnat. Une place qu'il va falloir changer si le SB29 ne veut pas faire partie des quatre clubs qui seront relégués en Ligue 2 à l'issue de la saison 2022-2023. Une saison qui s'annonce tendue pour le club breton.

Pour se sortir de cette dernière place, le Stade Brestois va tenter de s'imposer contre le Clermont Foot ce week-end et pourra, peut-être compter sur deux renforts. En effet, Le Télégramme indique que deux joueurs majeurs étaient de retour à l'entraînement mercredi. Il s'agit de Christophe Hérelle et de Steve Mounié, tous les deux blessés, mais qui couraient en marge du groupe brestois lors de la séance collective.

Le SB29 sans Achraf Dari à Clermont

Si les deux joueurs pourraient être candidats à une place dans le groupe du Stade Brestois, ce n'est vraisemblablement pas le cas d'Achraf Dari. Le défenseur, qui est l'une des bonnes pioches du SB29 durant le dernier mercato, était absent à l'entraînement. Selon les indiscrétions du quotidien régional, l'international marocain est resté aux soins durant la séance collective, tout comme mardi après-midi.

Quoi qu'il en soit et peu importe les renforts, le Stade Brestois doit s'imposer au plus vite. En effet, la lanterne rouge de Ligue 1 n'a pas gagné un seul de ses 8 derniers matchs et affiche un déficit de confiance très inquiétant. En cas de défaite contre le Clermont Foot, le SB29 prendrait encore un peu plus de retard sur les premiers non-relégables.