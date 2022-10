ASSE : Un constat inquiétant sur la direction de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2022 à 14:07

La direction actuelle de l’ ASSE est critiquée ! Selon L’Équipe, elle a du mal à gérer la crise déclenchée par les mauvais résultats en Ligue 2.

L' ASSE en pleine crise de résultats

Depuis la saison dernière, l’ ASSE continue de couler. Relégué en Ligue 2 après avoir échoué lors des barrages contre l’AJ Auxerre, le club ligérien s’enfonce. Après 12 journées, l’AS Saint-Étienne était 19e et relégable en National. Une menace de descente aux enfers que les dirigeants stéphanois prennent très au sérieux. Ainsi, Jean-François Soucasse (président exécutif) est sorti du silence après la défaite des Verts à Geoffroy-Guichard contre le Paris FC (0-2). Après avoir grondé les j joueurs, il avait appelé à « l'unité et au volontarisme », afin de redresser la barre.

Quant à Loïc Perrin (coordinateur sportif), il avait tancé les joueurs, surtout ceux recrutés cet été pour renforcer l’ ASSE. « Il faut aussi que les joueurs assimilent le fait de jouer à Saint-Étienne. Ce n'est pas un club comme les autres. »

Nouvel entraineur des Verts, Laurent Batlles avait aussi tapé du poing sur la table. « Cette spirale n’est pas normale pour un club comme le nôtre. On est à la place où l’on mérite d’être […]. Aujourd’hui, il ne faut pas se voiler la face, je pense qu’on joue le maintien […]. Je disais que j’étais inquiet et je le répète. »

Soucasse, un président sans pourvoir ?

L’ ASSE est en déplacement sur le terrain d’Amiens SC (4e), ce samedi (15h), en ouverture de la 13e journée de Ligue 2. Un match couperet pour les Stéphanois, qui pourraient se retrouver à la 20e place en cas de défaite en Picardie, si Niort prend au moins un point contre Dijon FCO. Avant cette rencontre décisive, le quotidien sportif estime que la direction du club ligérien n’a pas l’expérience nécessaire pour résoudre la crise à Saint-Étienne.

Une crise « qui semble dépasser le cadre du terrain » et qui « a mis au jour un manque criant d'expérience au plus haut niveau du club ». « À tous les étages, du président au coordinateur sportif, en passant par l'entraineur, tous semblent dépassés et impuissants à gérer cette crise et son ampleur », constate le journal.

« Soucasse a toutes les qualités d'un directeur général. Mais le costume du cran au-dessus, par manque de charisme et d'expérience, est-il trop grand ? C'est pourtant dans ces moments de vent mauvais que sa voix devrait porter […]. À sa décharge, il est un président sans délégation de signature. Il a le poste, sans les pouvoirs et cela commence à se voir ».

Loïc Perrin rattrapé par son inexpérience !

Parlant de Loïc Perrin, la source pense qu’il est encore en apprentissage. Elle s’interroge s’il n’était pas trop tôt pour lui confier la responsabilité qu’il occupe à Saint-Étienne. Il a certes le diplôme de manager général, mais « en termes de résultats, le bilan n'est pas fameux ». « Le mercato de l'hiver dernier devait maintenir le club en Ligue 1 et celui de cet été était censé redonner de l'allant. Ce ne fut pas une réussite. Son aveu, cette semaine dans Le Progrès, du manque d'équilibre de l'effectif aux postes de piston, est inquiétant », souligne le média.

Batlles s'est-il précipité pour accepter le poste d'entraineur à l' ASSE ?

Le nouvel entraineur n’est pas épargné ! Laurent Batlles « semble perdu » à l’ ASSE, selon L’Équipe, après sa première expérience à Troyes, qui s’était aussi terminé par une crise de résultats en Ligue 1. « S’est-il précipité pour accepter ce poste dans un contexte, avec des sanctions (3 points en moins, 5 matchs à huis clos) et un effectif à nettoyer, qui aura plombé le tout début de saison ? » s’est interrogé le journal, avant de conclure :

« Avec des recrues dont il a validé l'arrivée pour la plupart et qui sont loin du niveau attendu, et des changements de système, Laurent Batlles apparaît déstabilisé. À Saint-Étienne, le club dont il a porté le maillot (2010-2012), le poids de l'histoire et la pression populaire sont tout autre ».