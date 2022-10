OL : Un Baby Gone est devenu un cadre au Milan AC, Aulas enrage

Publié par Dylan le 22 octobre 2022 à 19:37

Ancien lyonnais, Pierre Kalulu s'éclate au Milan AC où il est souvent titulaire. Le joueur a accepté de revenir sur son aventure à l'OL.

OL : Pierre Kalulu regrette de ne pas avoir eu sa chance à Lyon

Ex-Baby Gone faisant partie de la même génération que Melvin Bard, Maxence Caqueret ou encore Amine Gouiri, Pierre Kalulu régale actuellement avec le Milan AC. Parti à l'été 2020 de l'Olympique Lyonnais, le défenseur central de 22 ans a séduit les dirigeants du club lombard au point d'être souvent titulaire ces derniers temps. C'est simple, l'ancien lyonnais a disputé l'ensemble des 4 dernières rencontres du champion d'Italie en titre.

Pierre Kalulu a même participé à l'ensemble des matchs du Milan AC cette saison. Sur les 10 premiers matchs de Série A, l'ex Baby-Gone n'a été remplaçant qu'à trois reprises et il a toujours disputé au moins 10 minutes sur le terrain. Questionné par Oh My Goal sur son aventure lyonnaise, Kalulu a regretté de ne pas avoir pu montrer son niveau en France :

« On vient de faire l'Euro U19, c'est l'année où Sylvinho arrive. Je reviens de la compétition, j'ai fait un bon tournoi, on a un nouvel entraîneur, il y a peut-être moyen de voir, et non au final. Ils ont fait la préparation et il avait son groupe fermé donc je vais en N2. Je ne m'entraînais pas avec les pros donc j'avais encore moins de visibilité »

Kalulu évoque les raisons de son départ

Par la suite, Pierre Kalulu en a donc conclu qu'un départ était la meilleure option pour aller trouver du temps de jeu :

« Là, je me dis que je ne suis peut-être pas dans le projet. Ensuite ça s'accumule petit à petit car tu ne joues pas, sauf à partir de janvier 2020 où je commences à m'entraîner régulièrement (avec le groupe pro). Mais il y a encore une marge avant de jouer. C'est la première difficulté, tu te dis que peut-être ce n'est pas le bon endroit »

Désormais, le défenseur français monte en puissance du côté du Milan AC et contribue largement à son bon début de saison. Les Lombards sont dans le coup pour engranger un second titre consécutif en Série A (3ème à 3 points du leader Naples) et peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra impérativement gagner contre le Dinamo Zagreb mardi prochain pour avoir les cartes en main.