MHSC-OL : La compo de Lyon avec un choix fort de Laurent Blanc

Publié par Thomas le 21 octobre 2022 à 12:07

Après sa défaite encourageante contre le Stade Rennais, l'OL va tenter ce samedi de relever la tête contre le Montpellier HSC. Découvrez la compo de Lyon.

OL : Laurent Blanc veut sonner la révolte à Lyon

La tâche ne s'annonce pas simple, mais Laurent Blanc est habitué à ce genre de défi. Après une série noire de cinq matches sans victoire, l’ancien coach du PSG a décidé de reprendre l’Olympique Lyonnais qui sortait de plus d’un an de relation tumultueuse avec Peter Bosz. Malgré une défaite (3-2) contre le Stade Rennais quelques jours après son arrivée, Laurent Blanc a pu soulever les différentes carences de son nouvel effectif et voit la rencontre face à Montpellier ce samedi comme un premier gros test.

Si contre le SRFC, l’ancien champion du monde n’avait eu que quelques séances d’entraînements pour se familiariser avec son groupe, à La Mosson demain après-midi, Laurent Blanc partira avec des bases bien plus solides. "On a bien préparé le match à Montpellier. On a essayé de beaucoup travailler les aspects négatifs qu'on a vu contre Rennes, notamment les aspects défensifs", déclarait hier l’entraîneur lyonnais en conférence de presse.

OL : Tous les regards sont tournés vers la défense contre le MHSC

Secteur le plus en difficulté contre Rennes dimanche dernier, la défense de l’Olympique Lyonnais semble payer son manque d’expérience au très haut niveau avec trois joueurs nés après l’an 2000 (Gusto, Lukeba, Diomandé). Une tendance qui poussera probablement le board à recruter à ce poste lors du mercato hivernal. En attendant, Laurent Blanc souhaite faire perdurer sa défense à 3 axiaux avec ses forces en présence, s’appuyant notamment sur Jérôme Boateng, dont l’expérience pourrait s’avérer précieuse dans certaines rencontres. Si l’international allemand n’offre pas des garanties sur 90 minutes, son nouvel entraîneur continue de lui faire confiance dans son onze de départ. À l’instar du match à Rennes, l’ancien joueur du Bayern Munich devrait débuter contre le Montpellier HSC.

Compo OL : Qui pour remplacer Corentin Tolisso ?

C’est évidemment le plus gros chantier de ces prochaines semaines à Lyon. Alors que Laurent Blanc indiquait vouloir s’appuyer sur ses cadres pour repartir de l’avant, le technicien français a acté en parallèle la blessure de son homme fort de l’entrejeu, Corentin Tolisso. L’international tricolore a rechuté lors d’une accélération face au Stade Rennais et est indisponible pour au moins deux semaines. Pour pallier à son absence, Blanc dispose de plusieurs possibilités. Si Johann Lepenant semble être l'option logique à ce poste de milieu relayeur, Blanc semble davantage privilégier un profil plus aguerri et pourrait reconduire Jeff Reine-Adelaïde, qui l’avait remplacé contre le SRFC, au côté de Maxence Caqueret.

Compo probable de l’ OL contre Montpellier HSC :

Gardien : A. Lopes

Défenseurs : M. Gusto, S. Diomandé, J. Boateng, C. Lukeba, N. Tagliafico

Milieux de terrain : J. Reine-Adélaïde, H. Aouar, M. Caqueret

Attaquants : A. Lacazette, M. Dembélé