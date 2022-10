OL : Houssem Aouar, la résurrection sous les ordres de Laurent Blanc

Publié par Dylan le 23 octobre 2022 à 13:50

Depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'OL, Houssem Aouar est redevenu un cadre au milieu et s'épanouit sous ses ordres.

OL : Laurent Blanc, le sauveur d'Houssem Aouar à Lyon

S'il n'a dirigé que deux matchs à la tête de l'Olympique Lyonnais jusqu'à présent, Laurent Blanc a déjà marqué le club de son empreinte. En effet, le coach s'est rapidement acclimaté au club en imposant de nouvelles séances d'entraînement et en changeant totalement l'état d'esprit de ses joueurs. Le portier habituel des Gones, Anthony Lopes, n'a d'ailleurs pas manqué de saluer le travail de son nouvel entraîneur après la victoire contre Montpellier samedi.

Laurent Blanc a également chamboulé la hiérarchie au sein de l'effectif rhodanien, ressortant des joueurs jusqu'ici mis au placard par l'ancien coach de l'OL Peter Bosz. C'est le cas d'Houssem Aouar, qui a été titularisé sur les deux matchs dirigés par Blanc. À l'époque de Peter Bosz, le milieu de terrain de 24 ans n'avait été présent qu'une seule fois dans le onze de départ de l'OL, sur les 10 premiers matchs de Ligue 1. Pour seulement 30 petites minutes jouées.

Buteur contre Montpellier, Aouar rend la pareille à Blanc

Force est de constater qu'une confiance semble s'être installée entre Laurent Blanc et Houssem Aouar. Face au Montpellier HSC, l'international français (1 sélection) a même marqué son premier but de la saison, comme pour remercier son nouvel entraîneur de lui accorder du temps de jeu. Le journal Le Progrès, qui a analysé sa prestation, a remarqué son importance dans le redressement de l'OL :

« Houssem Aouar a été un relais précieux dans le premier acte pour trouver de la verticalité. Ou lorsque l’OL peinait à transpercer la densité héraultaise, se montrant disponible sur des jeux en triangle dans de petits périmètres. La renaissance du pur produit de l’académie, qui peut encore considérablement s’étoffer sur le plan athlétique, arrive à point nommé pour redorer le blason lyonnais »

La victoire acquise à l'extérieur à la Mosson devrait en tout cas permettre aux Gones de travailler dans un climat plus serein. Il faut dire que la série de six matchs sans victoire a longtemps mis l'OL dans le doute, que ce soit les dirigeants ou les joueurs. Le club s'enfonçait toujours plus bas au classement et s'éloignait considérablement du podium. Désormais à neuf longueurs provisoires de la troisième place, les hommes de Laurent Blanc viseront une deuxième victoire conscutive face au LOSC dimanche prochain pour lancer une série.