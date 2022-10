MHSC-OL : Après le succès, Lopes explique la réussite de Blanc

Publié par Dylan le 23 octobre 2022 à 10:08

Laurent Blanc a décroché son premier succès en deux matchs à la tête de l'OL, contre le Montpellier HSC. Anthony Lopes a révélé son secret à la presse.

OL : Anthony Lopes ravi de l'influence de Laurent Blanc sur le groupe

Après six matchs sans la moindre victoire, l'Olympique Lyonnais a su enrayer cette spirale infernale en s'imposant sur la pelouse de Montpellier samedi. Les Gones l'ont emporté 2-1 dans les toutes dernières minutes grâce à un but de l'inévitable Alexandre Lacazette, qui a signé là son sixième but dans l'exercice actuel en Ligue 1.

Auteur de quatre arrêts durant la rencontre, Anthony Lopes s'est aussi montré décisif dans la victoire des Rhodaniens. Interrogé par la presse sur le secret de ce résultat, à l'instar de son entraîneur Laurent Blanc, l'international portugais (14 sélections) a loué le travail du nouvel homme fort de l'OL :

« Il (Blanc) a amené énormément de confiance à travers ses discours et ses paroles. On avait besoin de ça, de quelqu'un qui nous redonne confiance car on était vraiment au fond du trou. »

Anthony Lopes : « On a évolué dans notre état d'esprit »

Pour le dernier rempart de l'OL, le succès contre Montpellier s'est également construit grâce à un travail acharné à l'entraînement :

« Par le jeu et ce que l'on produit à l'entraînement, on a évolué dans notre état d'esprit et j'espère que cela va continuer car le groupe travaille énormément et a pris conscience de ces choses-là »

L'Olympique Lyonnais peut enfin respirer et se concentrer sur la poursuite de ses concurrents. Pour rappel, la série noire de six matchs sans succès avait plongé le club rhodanien au fin fond du top 10, à neuf longueurs du podium. Désormais, l'OL est revenu à six points de Marseille, quatrième provisoire de Ligue 1 en attendant les résultats de Rennes et Monaco ce dimanche.