Stade Brestois : Le SB29 jubile après la victoire à Clermont

Publié par Jules le 24 octobre 2022 à 11:18

Le Stade Brestois s'est imposé sur la pelouse de Clermont hier après-midi. Une victoire qui fait du bien au moral et qui permet au SB29 d'aller de l'avant.

Stade Brestois : Une victoire qui fait beaucoup de bien

En allant s'imposer face au Clermont Foot ce week-end (1-3), le Stade Brestois signe sa première victoire depuis le 21 août dernier et met donc fin à deux mois de disette en Ligue 1. Une bonne nouvelle pour les Bretons qui ne sont désormais plus lanterne rouge du championnat et se hissent à la 17e place du classement, à égalité de point avec le RC Strasbourg, qui occupe la 16e place.

Une très bonne chose pour le Stade Brestois, d'autant qu'ils ont maîtrisé le match de bout en bout. Une belle performance qui donne de l'espoir au SB29 qui affrontera le Stade de Reims la semaine prochaine en étant privé d'un joueur important pour ce duel de mal classés. Si les Bretons tenteront de creuser l'écart avec leurs poursuivants, pour le moment, ils savourent cette victoire qui fait du bien à tout le monde en cette période difficile pour le club.

Julien Lachuer est content pour ses joueurs

Avec le licenciement de Michel Der Zakarian, Bruno Grougi et Julien Lachuer ont dû récupérer un groupe en manque de confiance pour tenter d'accrocher des résultats au plus vite. Et c'est chose faite pour le Stade Brestois avec cette victoire contre un concurrent direct pour le maintien. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux joueurs.

"On est très satisfait et heureux dans le vestiaire. Ça faisait longtemps. Je suis content pour les joueurs, qui s'investissent beaucoup. On essaie de leur donner de la confiance, pour qu'ils arrivent à se lâcher. Comme à Nantes, la consigne était de jouer, d'apporter des solutions autour de l'attaquant. On a voulu montrer qu'on savait se procurer des occasions. Aujourd'hui, c'est la victoire d'un groupe qui veut aller vers l'avant."

Grâce à cette victoire, les joueurs du Stade Brestois pourront donc aborder le match face au Stade de Reims avec davantage de confiance. Une rencontre qui pourrait permettre au SB29 de prendre un grand bol d'air en cas de succès.