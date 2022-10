Stade Brestois : Déjà un absent pour le match de la peur contre Reims

Publié par Jules le 20 octobre 2022 à 12:32

Le Stade Brestois reçoit le Stade de Reims avec un absent de taille le week-end prochain dans un match de la peur entre deux équipes mal classées.

Stade Brestois : Pierre Lees-Melou manquera le match contre Reims

Le Stade Brestois doit prendre des points ces prochaines semaines, notamment lors des deux prochains matchs contre le Clermont Foot et le Stade de Reims, des équipes concurrentes dans la lutte pour le maintien dans laquelle le SB29 part avec une longueur de retard. En effet, le club breton est lanterne rouge de Ligue 1 après 11 journées et va devoir sauver sa peau au plus vite pour espérer vivre une saison de plus dans l'élite.

Première ombre au tableau, un peu moins de deux semaines avant la réception du Stade de Reims, le Stade Brestois a appris l'absence de Pierre Lees-Melou pour ce match de la plus haute importance. L'ancien Niçois sera suspendu pour ce match suite à une accumulation de cartons jaunes en championnat. Une absence qui compte étant donné que le joueur, arrivé cet été, a déjà inscrit deux buts et porté le brassard de capitaine à deux reprises cette saison.

Le SB29 n'a pas le droit à l'erreur lors les prochains matchs

Le club brestois, qui affiche une très mauvaise forme et qui souffre d'un déficit de confiance, va devoir faire fort lors de ses quatre prochains matchs pour prendre un bol d'air avant la trêve liée à la Coupe du Monde. En effet, le Stade Brestois affrontera trois concurrents dans la course au maintien avec les réceptions de Clermont et Troyes ainsi que le déplacement à Reims. Trois rencontres qui pourraient valoir chères au moment de faire les comptes en fin de saison.

Lanterne rouge de Ligue 1, le club, qui a licencié son coach la semaine passée, doit également avancer dans la quête d'un nouvel entraîneur afin de relancer une spirale positive. Pour le moment, le Stade Brestois n'a rien annoncé dans ce sens et le club devra mettre les bouchées triples pour tenter de retrouver un peu de stabilité après un début de saison très compliqué sur bien des plans.