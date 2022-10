Amiens-ASSE : Deux joueurs de l'AS Saint-Etienne à l'honneur

Publié par ALEXIS le 24 octobre 2022 à 16:34

Titulaires lors de la victoire de l’ ASSE à Amiens, deux joueurs stéphanois, dont les prestations ont été satisfaisantes, ont été honorés par les supporters.

ASSE : Dreyer et Namri ont séduit les supporters à Amiens

L’entraîneur de l’ ASSE a fait deux choix forts, samedi dernier lors du match de la 13e journée de Ligue 2 contre Amiens, au stade de la Licorne. Il a décidé de titulariser Matthieu Dreyer à la place d’Étienne Green, le gardien de but N°1. Non satisfait du rendement de Sergi Palencia et Yvann Maçon, Laurent Batlles a aussi sorti le jeune Anas Namri (20 ans) pour renforcer le couloir droit défaillant. Et l’arrière latéral droit recruté à l’ESTAC cet été a été performant. Pour sa grande première avec l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne, il a tiré son épingle du jeu, autant que Matthieu Dreyer, auteur d’un clean sheet.

Invités à élire le Vert du match sur le site officiel de l'ASSE, les supporters stéphanois ont justement choisi Matthieu Dreyer. Il a recueilli 28,6% des votes exprimés par le peuple vert. Le portier de 33 ans devance Anas Namri (23,4% des votes). Anthony Briançon arrive en troisième position, loin derrière avec 13,9% de votants.

Laurent Batlles satisfait de la prestation d'Anas Namri

Avant le vote des supporters des Verts, Laurent Batlles avait apprécié la prestation d'Anas Namri.

« Je le connaissais depuis Troyes, il s’entrainait régulièrement avec nous. Il est respectueux des consignes. Il ne fait pas de match à 10/10, mais il ne fera jamais des 0/10. Le plus dur commence pour lui maintenant, il faudra rééditer ces performances », avait commenté le coach de l’ ASSE.

Quant à Matthieu Dreyer, il a savouré son clean sheet. « Ça fait du bien de ne pas prendre de but. Quand on est gardien, on essaye d’aider l’équipe. Plus tu joues, plus tu te libères, ça va avancer comme ça », a-t-il déclaré dans Le 11 Amiénois.