ASSE : Bouillant face à Amiens, un milieu a réussi ses débuts

Titulaire surprise face à l'Amiens SC, Anas Namri a marqué des points avec l'ASSE auprès de son entraîneur Laurent Batlles.

Il n'était pas forcément prévu face à l'Amiens SC. Pourtant, Anas Namri était bien présent dans le onze de départ de Laurent Batlles samedi. Le milieu droit de 20 ans s'est montré entreprenant durant la rencontre, permettant à l'ASSE de réaliser quelques actions offensives. Il s'est même permis de tirer en première période, mais sa frappe n'a pas trouvé le cadre.

Solide sur son côté droit, Namri a réussi son entrée en matière. Après avoir signé son contrat professionnel en août avec le club ligérien, l'ancien troyen continue de progresser en Ligue 2. Sa prestation a également permis à Saint-Etienne de remporter son premier match à l'extérieur cette saison, face à une formation picarde pourtant quatrième au coup d'envoi de la partie.

Conquis par les débuts de Namri, l'entraîneur des Verts Laurent Batlles n'a pas voulu non plus lui donner de faux espoirs. Pour obtenir davantage de temps de jeu, il va falloir que le joueur montre de la régularité dans les performances :

« Il va falloir qu'il réédite cela, tout en sachant qu'il y a de la concurrence à son poste et que rien n'est finalisé » a ainsi indiqué Laurent Batlles en conférence de presse d'après-match.

Anas Namri, lui, est sur un nuage. Cette titularisation est arrivée comme une très bonne surprise pour lui, puisqu'il n'avait pas encore disputé la moindre minute avec l'ASSE en Ligue 2 :

« Quand j’ai vu à la causerie que je serai titulaire, j’étais content et un peu stressé. Il y a des choses à améliorer sur mes montées offensives, je reverrai ça à la vidéo. L’engagement total, c’est mon jeu, je donne tout. En plus avec un public en nombre comme ça, on ne peut pas les décevoir » s'est d'ailleurs confié le milieu de terrain français dans un entretien pour Le Progrès.