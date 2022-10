FC Lorient : Le Bris satisfait, malgré le match nul

Le FC Lorient, auteur d'un début de saison exceptionnel, commence à marquer un peu le pas avec un second match nul de suite face à l'ESTAC hier.

Ce dimanche, face à une équipe de l'ESTAC Troyes plutôt joueuse, le FC Lorient n'a pas pu faire mieux qu'un match nul qui permet au RC Lens de leur prendre la deuxième place au classement. Dans un match où le FCL a fait beaucoup d'erreurs a été mené à deux reprises au score, les Merlus ont réussi à revenir à chaque fois pour arracher ce match nul.

"On a eu plusieurs situations pour passer devant en fin de match. Même avant, puisqu'à 1-1, on frappe le poteau. Après le deuxième but encaissé, j'ai apprécié la réaction du groupe, et l'entrée des remplaçants. On a égalisé, on a vu qu'il y avait la place pour l'emporter. Je suis donc content de l'état d'esprit."