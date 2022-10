Mercato PSG : Galtier répond cash pour le contrat de Kylian Mbappé

Après le PSG, à travers un communiqué de presse, Christophe Galtier a été interrogé sur les chiffres révélés du nouveau contrat de Kylian Mbappé.

Suite à la publication d’un article du quotidien Le Parisien révélant des chiffres astronomiques supposés provenir du nouveau contrat signé par Kylian Mbappé en mai dernier, le Paris Saint-Germain est sorti du silence ce lundi après-midi. Selon le média francilien, en prolongeant son contrat jusqu’en 2025, Mbappé s’est garanti un salaire de 72 millions d’euros par saison, en plus d’une prime à la signature de 180 millions d’euros et une prime de fidélité de 240 millions d’euros s’il va jusqu’au bout de son engagement. Dans un communiqué de presse, le club de la capitale s’est offusqué de telles révélations mensongères à quelques heures d’un match important de Ligue des Champions.

Par ailleurs, le journaliste italien Fabrizio Romano ajoute que la direction parisienne n’exclut pas une action en justice envers le journal régional. Présent en conférence de presse ce jour, Christophe Galtier n’a pas échappé aux questions des journalistes sur ce sujet.

Pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, les journalistes doivent s’en tenir au communiqué de presse de sa direction concernant les chiffres mirobolants du contrat de Kylian Mbappé dévoilé par Le Parisien. Interpellé sur le sujet, Christophe Galtier a donc préféré botter en touche, expliquant au passage :

« le club a communiqué. C'est de l'extrasportif et cela ne me concerne pas. Je suis très sincère, je suis concentré sur la compétition, la gestion de mon groupe, l’importance du match de demain (mardi). Nous avons un match de Champions League. Malheureusement, il est encore sorti quelque chose. Là au moins, on aura le privilège de ne pas être surpris demain matin quand on va se lever. Quoi que. Mais on va rester concentré sur le jeu, et rien que le jeu, et sur l’importance de l’importance de la victoire que nous voulons obtenir contre Haïfa. Et je sais que ce ne sera pas simple. »