PSG : Kylian Mbappé envoie un premier tacle à Christophe Galtier !

Publié par Thomas G. le 23 septembre 2022 à 10:40





Homme du match lors de la victoire des Bleus face à l'Autriche, Kylian Mbappé a adressé un message surprenant à l'entraîneur du PSG.

PSG : Kylian Mbappé plus à l’aise en Equipe de France qu'au Paris SG

Hier soir, Kylian Mbappé s’est montré décisif pour permettre à l’Equipe de France de remporter sa première victoire cette saison en Ligue des Nations. Grâce à ce succès, les Bleus peuvent encore se sauver et rester dans la Ligue B de la compétition. Interrogé en zone mixte sur sa forme et sur sa prestation, le buteur du PSG en a profité pour faire passer un message. Il a déclaré : « Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. »

Cette déclaration de l’attaquant du PSG fait écho à la sortie médiatique de Luis Campos la semaine dernière. Le dirigeant portugais expliquait que le mercato du Paris SG n’était pas parfait notamment avec l'échec dans le dossier Robert Lewandowski. Le natif de Bondy aurait aimé voir arriver le buteur polonais au PSG pour pouvoir avoir plus de liberté. Reste à savoir si cette déclaration de Kylian Mbappé va pousser Christophe Galtier à changer ses plans.

PSG : Le turn-over se précise au Paris SG

À son retour au Paris SG, Christophe Galtier pourrait faire souffler le champion du monde pour injecter du sang neuf dans le onze parisien. Le PSG dispose de plusieurs jeunes joueurs qui pourraient avoir leurs chances après la trêve. Hugo Ekitike attend avec impatience sa première titularisation au Paris Saint-Germain pour démontrer toutes ses qualités. Warren Zaïre-Emery pourrait également être titularisé avec la blessure de Marco Verratti.

Dans le même temps, Ismaël Gharbi et El Chadaille Bitshiabu ont impressionné lors des dernières semaines. Selon L’Équipe, le jeune espoir espagnol souhaite passer un cap cette saison et son état d’esprit est apprécié par le staff. L’indisponibilité de Presnel Kimpembe offre également à El Chadaille Bitshiabu la possibilité d’obtenir sa première titularisation avec le PSG.