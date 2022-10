Real Madrid Mercato : Une superstar de Premier League en approche

Publié par Thomas G. le 25 octobre 2022 à 22:25

Leader en championnat et en Ligue des Champions, le Real Madrid veut continuer de dominer le football européen en recrutant une superstar en attaque.

Real Madrid Mercato : Un grand attaquant dans le viseur du Real

Le Real Madrid s’est imposé 3-1 face au FC Séville ce week-end malgré l’absence de Karim Benzema. Les Madrilènes continuent leur bon début de saison, les hommes de Carlo Ancelotti sont leader en championnat et en Ligue des Champions. Ces résultats sont dus à l’homogénéité de l’effectif des Merengues qui permet une grande rotation. Les Madrilènes sont les favoris à leur propre succession en Liga et en Ligue des Champions et cette domination pourrait se poursuivre.

Selon les informations de Sport1, le Real Madrid souhaiterait recruter l’attaquant de Tottenham, Heung-min Son l’été prochain. Carlo Ancelotti apprécie le profil du buteur sud-coréen qui pourrait remplacer Eden Hazard en cas de départ. Dans le même temps, Heung-min Son serait en pleine réflexion sur son avenir. Le capitaine de la sélection sud-coréenne souhaite franchir un cap et gagner des titres. À 30 ans, l’ailier des Spurs pourrait décider de quitter l’Angleterre pour rejoindre un plus gros club et donner un nouvel élan à sa carrière. Heung-min Son a refusé plusieurs propositions de contrat pour prolonger son contrat avec les Spurs . Les dirigeants de Tottenham pourraient être contraints de le vendre cet été pour éviter un départ libre en juin 2024.

Real Madrid Mercato : Les Merengues préparent le prochain mercato estival

En parallèle du dossier Heung-min Son, le Real Madrid est également intéressé par João Cancelo et Jude Bellingham. Le Real Madrid pourrait ainsi réaliser un mercato XXL en recrutant ces trois joueurs de renom. Florentino Pérez souhaite célébrer le nouveau Santiago Bernabeu en bâtissant une équipe de Galactiques la saison prochaine. Les Madrilènes ont les moyens de réaliser un mercato de grande envergure et certains postes doivent être renouvelés. L’été prochain, le Real Madrid sera l’un des clubs à suivre et le feuilleton Kylian Mbappé pourrait également connaître un nouveau chapitre.