Real Madrid Mercato : Le Real prépare le retour des Galactiques !

Publié par Thomas G. le 05 octobre 2022 à 23:31

Après avoir été battu dans les dossiers Erling Haaland et Kylian Mbappé, le Real Madrid souhaite recruter trois superstars l'été prochain.

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez veut faire rêver les fans du Real

Le Real Madrid a entamé en 2020 la rénovation de son stade mythique, le Santiago Bernabeu. La nouvelle enceinte des Merengues devrait être flambant neuve au début de l’année 2023. Cette innovation marquera l’entrée dans une nouvelle ère pour le Real qui veut continuer de régner sur le football mondial. Dans cette optique, Florentino Pérez souhaiterait recréer une équipe de galactiques.

Selon les informations du journal The Mirror, le Real Madrid souhaiterait recruter trois superstars. Les Merengues veulent enrôler João Cancelo, Jude Bellingham et Rafael Leão l’été prochain pour reformer les Galactiques. Les Madrilènes ont la capacité financière pour réaliser ces opérations après la fin des travaux du Santiago Bernabeu. La nouvelle enceinte du Real offrira des fonds supplémentaires au club qui pourront être réutilisés sur le marché des transferts. La venue de João Cancelo et Rafael Leão au Real s’annonce complexe, le défenseur de Manchester City vient de prolonger. Dans le même temps, l’ailier de l'AC Milan est proche de parapher un nouveau contrat en Lombardie. Le Real Madrid pourrait dans un premier temps se concentrer sur Jude Bellingham qui souhaite quitter le Borussia Dortmund cet été. Une chose est sûre, le Real Madrid sera l’une des équipes à suivre l’été prochain.

Real Madrid Mercato : Le Real favori à sa propre succession ?









Malgré le match nul concédé face à Osasuna le week-end dernier (1-1), les Merengues réalisent un très bon début de saison. Le retour de Karim Benzema arrive à point nommé pour les Madrilènes qui vont enchaîner les matchs avant la Coupe du Monde. Ce soir, le Real Madrid affronte le Shakhtar Donetsk pour un choc au sommet dans le groupe F. Les hommes de Carlo Ancelotti veulent continuer leur sans-faute en Ligue des Champions après leurs deux premiers succès. Le Real semble invincible en ce début de saison et les Madrilènes sont favoris à leur propre succession en Ligue des Champions.