LOSC : Avant l'OL, une menace plane dans l'effectif de Lille

Publié par Enzo Vidy le 25 octobre 2022 à 20:13

Dimanche prochain, le LOSC se déplace au Parc OL, et plusieurs joueurs de Lille devront se tenir à carreau lors de cette rencontre.

LOSC : Jonathan Bamba et André Gomes sous le coup d'une suspension

Après la victoire spectaculaire (4-3) il y a deux jours face à l'AS Monaco au stade Pierre Mauroy, il faut désormais se tourner vers les prochaines échéances qui ne s'annoncent pas de tout repos pour le LOSC de Paulo Fonseca. Dimanche prochain, ils se rendent au Groupama Stadium pour affronter un OL en pleine résurrection après son succès acquis dans les dernières secondes face au MHSC. Et au-delà du résultat, ce match pourrait avoir des conséquences terribles pour la prochaine rencontre à domicile des lillois.

En effet, en cas de carton jaune face à l' OL, Jonathan Bamba et André Gomes, précieux face à Monaco, seront suspendus pour la réception du Stade Rennais le 6 novembre prochain, ce qui serait un énorme coup dur pour Paulo Fonseca. Depuis quelques semaines, André Gomes est devenu indispensable dans l'entrejeu lillois et à retrouver son meilleur niveau. Face à l'ASM, il s'est offert une passe décisive, et son association avec le jeune Angel Gomes est devenu primordial pour le LOSC. Dimanche prochain, Lille se déplace au Parc OL, et certains joueurs lillois devront se tenir à carreau lors de cette rencontre.

LOSC : Lille va jouer gros ces deux prochaines semaines

6e du championnat, le LOSC reste sur une série de trois victoires d'affilées contre le RC Lens (1-0), le RC Strasbourg (3-0) et l'AS Monaco (4-3) et continue sa folle remontée au classement. Les deux prochains matchs s'annoncent déterminants pour les joueurs de Paulo Fonseca qui vont affronter deux concurrents direct pour l'Europe, à savoir l'OL et le Stade Rennais.

Si les Lillois parviennent à sortir vainqueur de ces deux chocs, ils pourraient prétendre à passer la trêve sur le podium de la Ligue 1, de quoi motiver les Dogues, à cinq jours d'un périlleux déplacement à Lyon.