PSG Mercato : La Juventus prépare sa riposte contre le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 24 octobre 2022 à 13:34

Récemment, un accord a été annoncé entre le PSG et Adrien Rabiot pour l’été prochain. Mais la Juventus n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

PSG Mercato : Accord entre Adrien Rabiot et le Paris SG ?

Parti sur fond de querelle en juillet 2019, Adrien Rabiot ne serait pas forcément opposé à un retour au Paris Saint-Germain au terme de son contrat avec la Juventus de Turin, soit le 30 juin prochain. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la mère et représentante du milieu de terrain de 27 ans, Véronique Rabiot, militerait activement dans ce sens. D’ailleurs, le média Todo Fichajes assure que l’affaire est réglée entre Rabiot et son club formateur puisqu’un accord aurait été trouvé pour son come-back l’été prochain.

Toujours selon la même source ibérique, les derniers détails du futur contrat de l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo seraient en train d’être finalisés et les deux parties pourraient officialiser cet accord après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le natif de Saint-Maurice pourrait donc être la première recrue estivale de Luis Campos. Toutefois, la Vieille Dame n’aurait pas encore renoncé à son milieu tricolore.

Mercato PSG : La Juventus veut prolonger Adrien Rabiot

Jugé assez gourmand dans ses exigences salariales pour signer une prolongation, Adrien Rabiot se dirigeait vers un départ libre de la Juventus de Turin au terme de l’exercice 2022-2023. Cependant, les dernières prestations du compatriote de Paul Pogba ont fini par convaincre l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri, qui pousserait désormais ses dirigeants à prolonger le bail d'Adrien Rabiot.

Ce lundi, La Gazzetta dello Sport et Tuttosport annoncent que la direction de la Juventus de Turin serait à présent décidée à conserver Rabiot et un rendez-vous serait même programmé avec son entourage avant la Coupe du Monde 2022 afin d’évoquer le sujet. Mais un accord serait encore loin d’être envisagé puisque le clan Rabiot se montrerait extrêmement gourmand pour les finances du club italien, en raison notamment de l’intérêt de plusieurs cadors de Premier League.

Chelsea prépare du lourd pour Rabiot en janvier

Dans son édition du jour, Tuttosport explique qu’Adrien Rabiot« se porte bien à Turin. Entamer les négociations pour une prolongation maintenant éviterait les relances d'autres clubs ». Des formations prêtes à offrir au joueur les 7 millions d'euros annuels qu’il perçoit à la Juventus de Turin. Plus pessimiste, La Gazzetta dello Sport indique qu’il « paraît difficile que sa maman accepte » un nouveau contrat de la Vieille Dame.

Et pour cause, la Premier League serait très intéressé par le profil de l’ancien milieu relayeur du Paris Saint-Germain. Le journal italien révèle en effet qu’après Manchester United, Chelsea serait prêt à dégainer pour AdrienRabiot dès cet hiver. Une tendance confirmée par The Sun, qui explique que pour convaincre les Bianconeri de laisser filer Adrien Rabiot en janvier, les Blues seraient prêts à inclure Hakim Ziyech dans le deal.