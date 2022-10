RC Strasbourg : Avant Marseille, Julien Stéphan se rend à Francfort

Publié par Jules le 26 octobre 2022 à 11:15

Tandis que le RC Strasbourg affronte l' OM ce week-end en Ligue 1, Julien Stéphan, entraîneur du RCSA, se rend à Francfort pour observer Marseille.

RC Strasbourg : Julien Stéphan sera présent à Francfort

Le RC Strasbourg, qui a concédé le match nul contre le Toulouse FC, reçoit l'Olympique de Marseille ce week-end dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Un match charnière pour le RCSA qui pourrait prendre un peu de hauteur sur la zone rouge en cas de victoire contre les Phocéens samedi soir. Pour réussir l'exploit, Julien Stéphan veut mettre toutes les chances de son côté avant cette rencontre.

En effet, comme le dévoile Alsa'Sports, Julien Stéphan va se rendre à Francfort aujourd'hui pour assister à la rencontre de Ligue des Champions entre l'Eintracht et l' OM. À seulement trois jours du match de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et l' OM, l'occasion était trop belle pour l'ancien coach rennais. En effet, Francfort n'est qu'à 2h30 de route, et cela permet à l'entraîneur du RCSA de voir comment joue Marseille hors de ses bases.

Un match important pour le RCSA

Le début de saison est compliqué pour le RC Strasbourg pour plusieurs raisons. Déjà, le RCSA ne parvient pas à faire des résultats et pointe à la 16e place, à égalité de points avec le 17e et le 18e de Ligue 1. De plus, l'équipe de Julien Stéphan est régulièrement handicapée par les blessures. Contre l' OM, Alexander Djiku, cadre de la défense strasbourgeoise sera absent à cause d'une blessure contractée lors du dernier match contre le Toulouse FC.

Ce match apparaît ainsi comme une façon de relancer le RC Strasbourg sur une série de bons résultats, quelque chose qui manque au RCSA en ce début de saison. Pour le moment, les hommes de Julien Stéphan n'ont enregistré que deux succès en 12 journées et n'ont jamais réussi à enchaîner plusieurs victoires de suite. Une tendance qu'il faudra inverser pour éviter de vivre une saison qui pourrait s'avérer très compliquée.