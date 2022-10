RC Strasbourg : Après Ajorque, un autre cadre du RCSA à l'infirmerie

Le RC Strasbourg enchaîne les pépins physiques depuis le début de saison. Et cela ne va pas en s'arrangeant puisqu'un autre cadre du RCSA s'est blessé.

C'est un début de saison compliqué pour le RC Strasbourg. Pointant à la 16e place de Ligue 1, le RCSA doit également composer avec les nombreuses blessures depuis le début du championnat. En effet, alors que Ludovic Ajorque peine à revenir d'une longue blessure, c'est au tour d'Alexander Djiku de se blesser. Le Ghanéen pourrait être indisponible pour les prochains matchs à en croire Julien Stéphan.

"Il y a un peu plus d’inquiétude pour Alex (Djiku). C’est musculaire, ce n’est pas un coup comme pour Maxime (Le Marchand). Précisément, c’est à moitié musculaire et à moitié tendineux. On en saura plus aujourd’hui."