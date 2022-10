ASSE : L'AS Saint-Etienne récupère des blessés avant Rodez

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2022 à 17:52

L’ ASSE pourrait récupérer des blessés, après Léo Pétrot. Ils ont pris part à l’entraînement de mercredi, un bon signe de leur retour contre Rodez.

ASSE : Cafaro et Abdoulaye Bakayoko de retour à l’entraînement

L’entraineur de l’ ASSE a eu du mal à composer son équipe depuis la suspension de Philippe Krasso et les blessures de Mathieu Cafaro, Abdoulaye Bakayoko, Ayman Aiki et Léo Pétrot. Laurent Batlles avait récupéré le dernier lors du déplacement à Amiens, mais pas les autres. Sanctionné d’un carton rouge à Sochaux, Krasso purge 3 matchs fermes de suspension. Le meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne a manqué le match contre le Paris FC, celui contre Amiens SC et ne jouera pas contre Rodez AF, samedi en Coupe de France.

Blessés contre le club de la capitale et sortis du terrain en cours de match, Mathieu Cafaro (ischio) et Abdoulaye Bakayoko (adducteur) étaient toujours à l’infirmerie lors du match contre les Amiénois, en plus Ayman Aiki (mollet).

Cependant, le coach de l’ ASSE pourrait les récupérer pour affronter Rodez AF. Mathieu Cafaro et Abdoulaye Bakayoko sont sur la voie du retour. Ils ont participé à la séance d’entrainement de ce mercredi, à trois jours du 7e tour de la Coupe de France contre le club d’Aveyron. Le milieu défensif et le défenseur central, recrutés cet été, figurent sur les photos de l’entrainement de ce jour.

« Ce matin, les Verts ont poursuivi la préparation de leur 7e tour de Coupe de France face à Rodez. Léo Pétrot et ses coéquipiers ont notamment effectué un travail de conservation », a indiqué le club ligérien sur son site internet.

Pintor et Aiki préparent aussi le match contre Rodez AF

Si Cafaro et Bakayoko ne sont pas encore certains d’être aptes, samedi (15h), Lenny Pintor (blessé à l’épaule à Amiens et sorti du terrain) a bien participé à l'entrainement collectif. Il devrait être opérationnel, selon Evect. D’après le média spécialisé, plusieurs jeunes joueurs se sont entrainés avec le groupe professionnel de l' ASSE, notamment Ayman Aiki et Mathys Saban. À noter que le milieu de terrain, Benjamin Bouchouari est suspendu pour accumulation de cartons jaunes et est forfait contre le club de Ligue 2. Par ailleurs, Laurent Batlles fera le point sur l'état de son groupe, jeudi midi, en conférence de presse d’avant-match.