ASSE : Coupe de France, l’AS Saint-Etienne avec plusieurs absents

Publié par ALEXIS le 24 octobre 2022 à 14:34

L’ ASSE et Rodez comptent le même nombre de joueurs suspendus, avant leur confrontation en Coupe de France. Quatre joueurs sont incertains à Saint-Etienne.

ASSE : Krasso et Bouchouari forfaits face à Rodez

L’ ASSE a gagné son premier match à l’extérieur, contre Amiens SC (0-1), lors de la 13e journée de Ligue 2. Une victoire qui met l’équipe de Laurent Batlles dans une bonne dynamique avant d’affronter Rodez (club de Ligue 2), lors du 7e tour de la Coupe de France. L’AS Saint-Etienne sera privé de Jean-Philippe Krasso, actuel meilleur buteur du club (8 buts et 3 passes décisives en Ligue 2 cette saison). Suspendu trois matchs fermes, l’avant-centre des Verts purgera son dernier match lors de la réception de Rodez. En plus de Krasso, Laurent Batlles ne pourra pas compter sur Benjamin Bouchouari (21 ans). Le jeune milieu de terrain est aussi suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Cafaro, Aiki, Bakayoko et Pintor incertains

Blessé lors du match contre Paris FC (0-2), Mathieu Cafaro (ischio) et Ayman Aiki (mollet) n’étaient pas remis et étaient absents lors du déplacement au stade de al Meinau. Touché à l’entraînement, Abdoulaye Bakayoko (adducteur) était aussi forfait lors de la victoire de l’ ASSE contre Amiens SC. Pour l’heure, ces trois joueurs sont incertains. Tout comme Lenny Pintor (attaquant). Blessé à l’épaule en Picardie, samedi, il avait été remplacé par Gabriel Silva (63e). Laurent Batlles sera certainement situé sur l'état de ces quatre joueurs dans la semaine, en vue du match contre Rodez.

Rodez : Danger et Abdallah suspendus contre l' ASSE

Du côté de Rodez, Laurent Peyrelade sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur deux joueurs, comme à l' ASSE, lors de son déplacement dans le Forez. Comme Benjamin Bouchouari chez les Verts, Bradley Danger purge un match de suspension automatique pour avoir cumulé 3 cartons jaunes en Ligue 2. L'entraîneur de Rodez sera également privé d'Abdel-Hakim Abdallah. Le défenseur latéral gauche de Rodez a été expulsé lors du match perdu contre le SM Caen (2-0), samedi. Il est donc suspendu immédiatement pour le déplacement à Saint-Etienne.