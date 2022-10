FC Nantes : Deux mauvaises nouvelles pour le FCN avant Qarabag

Publié par Ange A. le 27 octobre 2022 à 04:32

À la veille de son choc contre Qarabag, le FC Nantes a reçu de mauvaises nouvelles. Des Canaris ont été sanctionnés par la LFP.

FC Nantes : Deux Canaris sanctionnés par la LFP après Nice

Accroché par l’OGC Nice (1-1) lors de la dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes ne s’est pas rassuré avant d’affronter Qarabag en Coupe d’Europe. Les Canaris restaient sur un large succès (4-1) avant leur déplacement à l’Allianz Riviera dimanche dernier. Alors que le FCN se dirigeait vers un nouveau succès, un penalty a été accordé par François Letexier aux Aiglons. Une décision contestée par les visiteurs et leur entraîneur, qui a décrié une injustice en conférence de presse. Le capitaine Alban Lafont et Adboul Kader Bamba, alors sur le point d’entrer en jeu, ont tous écopé d’un carton rouge pour contestation. Réunie ce mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP a statué sur le cas du capitaine nantais et de son coéquipier.

Alban Lafont et Kader Bamba fixés sur leurs sorts

L’attaquant du FC Nantes écope de trois matchs de suspension, dont un avec sursis. Le gardien du FCN ne va purger qu’un match de suspension ferme, plus un autre avec sursis. Les deux hommes seront donc suspendus pour la prochaine sortie des Canaris en championnat. Ce sera lors de la réception du Clermont Foot ce dimanche à La Beaujoire. En attendant ce rendez-vous, Antoine Kombouaré et ses poulains jouent leur avenir en Ligue Europa ce jeudi devant leur public.

Les Jaune et vert affrontent Qarabag pour le compte de la 5e journée de C3. Troisième de sa poule, Nantes reste sur trois revers de rang mais peut toujours espérer une qualification au prochain tour en cas de succès contre son adversaire, deuxième de son groupe. Le club des bords de l’Erdre avait reçu une correction (3-0) lors de sa dernière confrontation contre le club azerbaïdjanais lors de la 2e journée.