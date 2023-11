Le FC Nantes aurait pris la décison de se séparer de Pierre Aristouy, son entraineur principal. Son successeur serait même déja aux portes du club.

Mercato FC Nantes : Le FCN vire Pierre Aristouy

L'éviction de Pierre Aristouy (44 ans) du FC Nantes est annoncée par L'Equipe. La direction du club de Loire-Atlantique aurait trouvé un arrangement avec l'entraineur de son équipe professionnelle en vue d'une séparation à l'amiable. Les mauvais résultats du FCN ont en effet eu raison de l'ancien coach de la réserve. Son équipe est sur une série négative de trois défaites consécutives et un nul. Elle pointe à la 11e place de Ligue 1 avec seulement 15 points et 23 buts concédés en 13 journées de championnat disputées.

Les Canaris n'ont que 4 points de plus sur la zone rouge et précisément le FC Lorient, le barragiste. Nommé d'urgence vers la fin de la saison dernière (9 mai 2023), en remplacement d'Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy avait réussi à assurer le maintien du FC Nantes, qui était menacé de relégation en Ligue 2. Il aura finalement passé près de 7 mois au poste d'entraineur principal des Jaune et Vert.

Mercato : Jocelyn Gourvennec en approche au FC Nantes

Pour remplacer Pierre Aristouy, le président Waldemar Kita aurait porté son choix sur Jocelyn Gourvennec (51 ans), d'après le quotidien sportif. Libre depuis la fin de son contrat au LOSC en juin 2022, il aurait trouvé un accord de principe avec la direction du FC Nantes pour diriger les Canaris jusqu'à la fin de l'exercice 2023-2024, plus une saison supplémentaire en option.

L'ancien joueur de Nantes (1995-1998) a un premier rendez-vous en Ligue 1, dès ce samedi (21h), avec l'OGC Nice, actuel dauphin du PSG au classement de la Ligue 1. Son objectif immédiat sera de mettre fin à la série négative des Nantais, puis de maintenir ensuite le club dans l'élite à l'issue de la saison.