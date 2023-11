Après avoir viré Fabio Grosso, John Textor est en quête d'un nouvel entraineur à l'OL. Un des trois coachs, dont les noms circulent à Lyon, serait le préféré de plusieurs joueurs.

Mercato OL : Igor Tudor repousse Lyon

L'OL est la recherche d'un nouvel entraineur à la suite du limogeage de Fabio Grosso. Bruno Genesio (57 ans), Igor Tudor (45 ans) ou encore Antoine Kombouaré (60 ans) seraient sur la short list de la direction du club rhodanien. Le premier a entrainé l'OL entre 2015 et 2019. Il est libre depuis sa démission du Stade Rennais il y a une dizaine de jours. Le deuxième est également libre depuis juin et son départ de l'Olympique de Marseille où il a passé une saison. Mais selon les informations de Foot Mercato, Igor Tudor n'est pas intéressé par une signature à Lyon. Le Croate privilégierait un retour en Italie où il avait dirigé l'Udinese, Vérone et la Juventus. Le troisième est aussi sans emploi après son licenciement du FC Nantes en mai dernier.

OL : Bruno Genesio, le favori du vestiaire lyonnais

Bruno Genesio serait le favori de plusieurs joueurs, notamment le capitaine Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. D'après le média spécialisé, le vestiaire des Gones poussent qu'il revienne à la tête de l'encadrement technique, quatre ans et demi après son départ. Même s'il a gardé des contacts avec certains joueurs et des salariés du club, le natif de Lyon avait été en conflit avec les supporters ultras. Et en ce moment, les abonnés des kops du Groupama Stadium sont très remontés contre les dirigeants, car leur équipe de coeur est dernière de la Ligue 1 après 12 matchs disputés.

En plus, c'est bien David Friio, le tout nouveau Directeur sportif, et John Textor qui ont le dernier mot pour désigner le successeur de Fabio Grosso. Les joueurs qui s'agitent ne feront donc pas revenir Bruno Genesio s'il n'est pas le choix de la direction.