Mercato PSG : Campos sur un énorme coup gratuit en attaque

Publié par Ange A. le 27 octobre 2022 à 05:12

Le PSG reste à l’affût des pépites sur le marché des transferts. Le club francilien lorgnerait un crack de Bundesliga en fin de contrat.

Mercato PSG : Paris vise un jeune attaquant de Bundesliga

Le Paris Saint-Germain a retrouvé son efficacité offensive mardi en étrillant le Maccabi Haïfa. Porté par sa triplette offensive composée de Neymar, Messi et Mbappé, le PSG l’a emporté (7-2) contre son adversaire israélien. Outre les éléments de ce trio offensif, il faut dire que Christophe Galtier ne dispose pas d’une autre arme offensive sur son banc. Recruté cet été pour oublier un Mauro Icardi en baisse de régime, Hugo Ekitike est loin de donner satisfaction. Raison pour laquelle la direction parisienne compte encore renforcer le secteur offensif. Selon les informations d’Agento Secreto, le club francilien lorgnerait du côté de la Bundesliga. Paris serait intéressé par Youssoupha Moukoko selon l’insider.

Moukoko, la belle pioche à zéro euro pour Campos ?

Âgé de 17 ans, l’avant-centre défend les couleurs du Borussia Dortmund. Depuis le départ d’Erling Haaland et l’indisponibilité de Sébastiien Häller, le joueur ciblé par le Paris Saint-Germain gagne en temps de jeu. Il a déjà été titularisé à huit reprises cette saison lors de ses 17 apparitions. Le natif de Yaoundé compte quatre buts et cinq passes décisives sur la campagne en cours. Suffisant pour frapper dans l’œil des recruteurs du PSG. Mais le club francilien n’est pas le seul intéressé par le jeune international U21 allemand (5 sélections/6 buts). Au vu de sa situation contractuelle, Youssoupha Moukoko dispose de gros prétendants.

Son contrat avec le BVB arrive à son terme l’été prochain. Le Real Madrid, Liverpool, le FC Barcelone et Manchester United sont présentés comme d’autres clubs intéressés par le crack de Dortmund. En cas de non prolongation de son contrat, Moukoko sera libre de discuter dès janvier avec le club de son choix en vue d’une signature l’été prochain. Reste maintenant à savoir si Paris trouvera les arguments pour convaincre la pépite des Jaune et noir.