PSG Mercato : L'arrivée d'un crack mondial se précise au Paris SG

Publié par Thomas G. le 26 octobre 2022 à 16:52

Toujours en quête d'un attaquant capable de jouer pivot, le PSG aurait coché le nom d'une pépite allemande pour le prochain mercato.

PSG Mercato : Une sensation de 17 ans dans le viseur parisien

Le Paris SG devrait être l’un des clubs les plus actifs durant le prochain mercato hivernal. Les dirigeants du PSG souhaiteraient recruter un défenseur central et un attaquant. En défense central, les Parisiens vont réactiver la piste Milan Skriniar tandis que les options se multiplient en attaque. Ces dernières semaines, le PSG aurait coché le nom de Lautaro Martinez et Joao Felix.

Selon les informations de l’insider Agento Secreto, le Paris Saint-Germain fait partie des candidats à la signature de Youssoufa Moukoko. Le buteur de 17 ans impressionne cette saison en Allemagne et vient d’etre preselectionné avec la National Mannschaft. Depuis le départ d’Erling Haaland et l’indisponibilité de Sébastien Haller, Youssoufa Moukoko joue régulièrement avec le BVB. La pépite offensive s’est montrée décisive avec le Borussia Dortmund, notamment durant Der Klassiker face au Bayern Munich en inscrivant le but du 2-1.

Malgré son nouveau rôle au Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko n’a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur. L’espoir allemand sera donc libre de s’engager dans le club de son choix dès janvier. Une aubaine pour le PSG qui souhaiterait recruter le talentueux attaquant pour l’inscrire dans le nouveau projet de Luis Campos. Le Paris SG devra néanmoins faire face à une grosse concurrence, le Real Madrid, le Barça, Manchester United et Liverpool sont également intéressés.

PSG Mercato : le Paris SG veut sécuriser l’avenir

Les dirigeants du PSG préparent l’avenir du club en ciblant des jeunes talents très prometteurs. En parallèle du dossier Youssoufa Moukoko, le Paris SG aimerait également enrôler Antonio Silva (18 ans) et Endrick (16 ans).

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain peut compter sur la qualité de son centre de formation comme en témoigne l’émergence des jeunes, Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi. Le club a également la possibilité de rapatrier Xavi Simons l’été prochain. Le futur du PSG pourrait ainsi être radieux et permettre au club de la capitale de régner sur l’Europe.